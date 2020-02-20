4 معلومات تهمك لإسعاف مصاب الصعق الكهربائى.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، بعض المعلومات الهامة للتعامل مع مصابى الصعق الكهربائى وكيفية إسعاف المصاب، و فيما يلى أهم 4 معلومات لإسعاف مصاب الصعق الكهربائى وهى كالآتى:



1. افصل الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة.

2. فى حالة عدم إمكانية فصل الكهرباء:

• لا تلمس المصاب بالصعق بأيد غير معزولة بل استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية لابعاد مصدر الكهرباء من المصاب.

• أستخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب.

• وان أمكن لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع وسحبه.

3. أستدعى المساعدة وأتبع ارشادات الإسعافات الأولية

4. تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.



وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء نشر الخطوات التى يجب اتباعها عند تشغيل الدفاية الكهربائية فى الشتاء لتجنب مخاطرها عند التشغيل حفاظا على سلامة المواطنين و طرق الحماية منها وهى :



1. التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكى لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى.

2. التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية.

3. عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله

4. تمديد الأسلاك بعيدا عن أماكن الرطوبة و الحرارة.

5. تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

6. لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال .

7. لا تضعها بالقرب من الماء أو حوض الغسيل.

8. عدم استعمالها كأداة للإشعال أو التسخين .

9. يراعى فصل الدفاية عند وصول الغرفة لدرجة التدفئة المطلوبة.



ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء ، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org ومن خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم.

أو على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، أو من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).