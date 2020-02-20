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108حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا فى إقليم هوباى الصينى

الخميس، 20 فبراير 2020 01:12 ص
108حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا فى إقليم هوباى الصينى
ماجد تمراز

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أفادت العربية في نبأ عاجل لها، أن الصين أعلنت عن وفاة 108 حالات جديدة متأثرة بفيروس كورونا في إقليم هوباي الصيني، وكان الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر قال إن البحث عن عقار للقاح لمواجهة فيروس كورونا والسيطرة عليه قيد الدراسة ولكنها تأخذ وقت لأنه فيروس جديد.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، قالت إن حكومات 21 دولة بينها مصر قدمت مساعدات وإمدادات طبية إلى الصين لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد"، مؤكدة ترحيبها وتقديرها لهذه المساعدات.

ومن جهتها قالت الإعلامية الصينية فيحاء وانغ، إنه يمكن القول أن الحكومة الصينية سيطرت بشكل عام على انتشار فيروس كورونا، باستثناء مقاطعة ووهان مصدر تفشى الوباء، موضحة أن عدد الوفيات معظمها في ووهان.

 

 


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