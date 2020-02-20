10معلومات عن الشيخ أحمد محمد عامر عضو مقرأة الحسين في ذكرى وفاته الرابعة

تمر اليوم الخميس 20 فبراير الذكرى الرابعة لرحيل الشيخ أحمد محمد عامر، أحد أبرز قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم الإسلامى، والذى توفى عن عمر يناهز 89 عامًا، وعضو مقرأة مسجد الإمام الحسين في القاهرة .

اليوم السابع يسرد في السطور التالية 10 معلومات عن الشيخ أحمد محمد عامر، تتناول رحلة عطائه مع القرآن الكريم داخل وخارج مصر.

1. ولد الشيخ أحمد محمد عامر في قرية العساكرة التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، فى يوم 3 مايو عام 1927.

2. حفظ الشيح أحمد محمد عامر القرآن الكريم بكٌتاب "قرية الأخيوة" في سن مبكرة، حيث كان والده من أهل القرآن، واشتهر في القرية بحلاوة صوته حتى أطلق عليه أهل القرية لقب الشيخ وهو في سن صغيرة.

3. سافر الشيخ أحمد محمد عامر إلى عدة دول كقارئ للقرآن الكريم أو مشاركًا في لجان تحكيم المسابقات الدولية للقرآن الكريم.

4. سافر إلى السودان عام 1958، وفلسطين عام 1959، ثم في عام 1969 سافر إلى فرنسا، بالإضافة إلى سفره إلى أمريكا والبرازيل وانجلترا وعدد من دول الخليج.

5. في عام 1963 التحق الشيخ أحمد محمد عامر بالإذاعة المصرية، وبدأ صوته يصدح عبر الأثير.

6. عين الشيخ أحمد محمد عامر نقيبًا لقراء محافظة الشرقية وعضو مجلس إدارة النقابة العامة لقراء القرآن الكريم.

7. حصل الشيخ أحمد محمد عامر على العديد من شهادات التقدير من الدول التي سافر إليها.

8. كرمه ملك ماليزيا بمنحه وسام التقدير عام 1970.

9. عين الشيخ أحمد محمد عامر عضوًا في مقرأة مسجد الإمام الحسين.

10. توفى الشيخ أحمد محمد عامر عن عمر يناهز 89 عام في مثل هذا اليوم 20 فبراير عام 2016.