ولى عهد دبى يفتتح مركز "سالم الذكى" للياقة الطبية: الأحدث من نوعه عالمياً

كتبت ريهام عبد الله

افتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، "مركز سالم الذكى"، لفحص اللياقة الطبية والصحة المهنية التابع لهيئة الصحة في دبي، مشيرا إلى أنه المركز الأول والأحدث من نوعه عالمياً، إذ يوظف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الصناعي والروبوتات.

وقال الشيخ حمدان بن محمد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر، اليوم الخميس:"افتتحنا اليوم "مركز سالم الذكي" لفحص اللياقة الطبية والصحة المهنية التابع لهيئة الصحة في دبي وهو المركز الأول والأحدث من نوعه عالمياً...يوظف المركز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الصناعي والروبوتات وانترنت الأشياء في تقديم خدمة استثنائية تليق بالمتعاملين مع حكومة دبي".

مركز سالم



ولى عهد دبى

وتابع:"المركز الجديد سيختصر معاملة التسجيل والفحص الطبي وإصدار الإقامة بالتعاون مع "إقامة دبي" من 28 ساعة إلى 30 دقيقة فقط...شكراً لكل الجهود التي ساهمت في تنفيذ هذا المشروع الرائد ونتطلع للمزيد من الابتكارات في سبيل تحقيق سعادة كل متعامل مع حكومتنا".

وفى سياق آخر التقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي مع رئيس برلمان جمهورية قرغيزستان.

وقال حمدان بن محمد بن راشد عبر حسابه على "تويتر"، "التقيت اليوم رئيس البرلمان في جمهورية قرغيزستان وناقشنا سبل تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات وقرغيزستان ... نتطلع دائماً إلى التعاون المشترك في المجالات كافة ... نرحب بضيوف الإمارات ونتمنى لهم زيارة موفقة تثمر نتائج ايجابية تعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.



الشيخ حمدان بن محمد



حمدان بن محمد

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، قد هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، بمناسبة إصدار رخصة تشغيل أولى "محطات براكة للطاقة النووية السلمية"، قائلاً: "الإمارات تثبت مرة أخرى قدرتها على التحدي واستباق المستقبل".

وقال حمدان بن محمد في تغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر: "نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إصدار رخصة تشغيل أولى "محطات براكة للطاقة النووية السلمية" ... بحمد الله دولة الإمارات تثبت مرة أخرى قدرتها على التحدي واستباق المستقبل، بتحقيقها قفزات نوعية في رؤيتها وإستراتيجيتها لأمن الطاقة في المستقبل".