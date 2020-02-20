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وفد رسمى مصرى يبحث تعزيز العلاقات مع صربيا فى مجال السياحة

الخميس، 20 فبراير 2020 11:04 ص
وفد رسمى مصرى يبحث تعزيز العلاقات مع صربيا فى مجال السياحة سفير مصر لدى صربيا عمرو الجويلى ونائب وزير السياحة والآثار
كتب: أحمد جمعة

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عقد الوفد السياحى المصرى برئاسة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ومشاركة سفير مصر لدى صربيا "عمرو الجويلى" سلسلة من الاجتماعات مع الدوائر الحكومية في إطار مشاركة مصر لأول مرة كدولة شريك (ضيف شرف) في الدورة الـ 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير 2020.

والتقى الوفد في مستهل الزيارة بنائب رئيسة الوزراء وزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربى "راسيم ليايتش" حيث ناقش الاجتماع التطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين في قطاع السياحة المتضمنة الزيادة الكبيرة لأعداد السائحين الصرب إلى مصر لأكثر من الضعفين من عام 2017 إلى 2019، وإعادة تشغيل رحلات الطيران المباشر إلى القاهرة بعد توقف حوالي 15 عاماً، وإلى شرم الشيخ والغردقة بعد توقف 6 سنوات.

وأبرزت نائب وزير السياحة والآثار "غادة شلبى" خلال الاجتماع عوامل الجذب للسياحة في مصر، من خلال الترويج لمصر كمقصد سياحي طوال العام للسائحين الصرب في ضوء المناخ المناسب والقرب الجغرافي وجودة المنتج المصري المقدم، إضافة إلى الترويج للسياحة الثقافية في مصر خاصة بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير واكتمال متحف الحضارة، وكذلك السياحة الدينية بما في ذلك إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة للتعاون بين الجانبين في مجال السياحة الاستشفائية وسياحة المنتجعات.

ونوه سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلى" إلى أهمية التعاون في مجال السياحة بشكل خاص لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل عام، مع الاستفادة من القاعدة المتواجدة من مذكرات التفاهم الثنائية لتفعيل بنودها في مجالات التعاون الفنية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

وتطرق نائب رئيسة الوزراء وزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربى خلال الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في قطاع السياحة خاصة مجالات السياحة النهرية والفنادق العائمة، وحرص صربيا على تبادل التدفقات السياحية بين البلدين، وترحيب صربيا لدعم هذه الحملات بالتعاون مع مشغلي الرحلات المصريين والدوائر الإعلامية في مصر لاستكشاف أهم المقاصد السياحية في صربيا لعرضها على السائح المصري.

 ورحب نائب رئيسة الوزراء الصربى بتلبية الدعوة التي وجهتها نائبة وزير الآثار والسياحة للزيارة مصر مقترحاً البدء في تطوير خطة عمل لتطوير العلاقات السياحية بين البلدين.

وقد أقام كاتب الدولة للسياحة بوزارة التجارة والسياحة والاتصالات الصربى "ميروسلاف كنزفتش" ومديرة منظمة السياحة الوطنية "ماريا لابوفتش" غداء عمل على شرف الوفد المصري بمشاركة المهندس محمد عليوة ممثلاً عن وزارة البيئة، حيث ناقش الجانبان خلاله التعاون بين الجانبين خاصة في مجال السياحة البيئية. كما تطرقت الاجتمعات إلى مجالات التعاون في مجال الاستشفائية والعلاجية على ضوء المشروعات القائمة والمبادرات المطروحة في البلدين.

 

جدير بالذكر أن نائبة وزير السياحة والآثار ستشارك في الافتتاح الرسمي لمعرض بلجراد الدولي للسياحة يوم 20 فبراير، وستقوم بافتتاح الجناح المصري عقب ذلك في احتفال رسمي بمشاركة عمدة مدينة بلجراد وعدد من المسئولين الصرب.


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