وزير دفاع اليمن: محاولة اغتيالى الفاشلة لن تثنينا من استعادة العاصمة صنعاء

ويأتي هذا التصريح عقب ارتفاع حصيلة ضحايا محاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، إلى 6 قتلى من مرافقيه وجرح آخرين.

وكانت قناة (العربية) الإخبارية قد أعلنت أمس الأربعاء، نجاة وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي من محاولة اغتيال إثر انفجار لغم أرضي في جبهة صرواح غربي مأرب شرقي البلاد.

وتشهد مواقع القتال بمديرية صرواح غربي مأرب، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يسيطرون على مركز المديرية منذ شهر أبريل عام 2015.

وكان مصدر عسكري يمني قال وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن لغم أرضى استهدف موكب وزير الدفاع اليمني خلال تفقُّده جبهة "المشجح" فى مديرية "صرواح" غربى محافظة مأرب شرقى البلاد، حيث انفجر في أحد الأطقم المرافقة للوزير، ما أدى إلى مقتل ستة من مرافقيه وجرح آخرين في حصيلة أولية.