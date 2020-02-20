وزير الطيران يبحث مع سفير الصين سبل زيادة الحركة الجوية بين البلدين

كتبت رحاب نبيل

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بمقر وزارة الطيران المدنى، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات النقل الجوى.

واستعرض الجانبان اتفاقية النقل الجوى الموقعة بين مصر والصين وسبل زيادة الحركة الجوية بين البلدين، حيث تعد مصر مقصداً سياحياً مهماً لدى الشعب الصينى، بالإضافة إلى بحث المقترحات والرؤى حول إمكانية فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة وواعدة بين البلدين فى قطاع الطيران المدنى.

وأكد وزير الطيران أن هناك روابط ثقافية وسياسية تجمع بين البلدين، مشيراً إلى أن الصين تعد من الشركاء الاستراتيجيين لدى مصر خاصة فى ظل تطبيق رؤية مصر المستقبلية 2030 نحو التنمية الشاملة، والتى تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف قطاعات الدولة المصرية، مضيفاً أن وزارة الطيران تسعى إلى زيادة الحركة السياحية الصينية الوافدة إلى مصر، وكذا حركة الشحن الجوى وحجم التبادل التجارى بين مصر والصين خلال الفترة القادمة وذلك فى ظل تحديث أسطول الشحن الجوى للشركة الوطنية مصر للطيران.

ومن جانبه أكد ليتشيانغ أن الحكومة الصينية تسعى إلى تعزيز الشراكة مع الدولة المصرية، حيث تعد مصر سوقا خصبا لدى المستثمرين ورجال الأعمال الصينين.

يذكر أن شركة مصر للطيران أعلنت، صباح اليوم الخميس، عن تشغيل رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم خميس، إلى الصين وذلك اعتبارا من 27 فبراير الجارى، وذلك نظراً لوجود طلب للسفر فى الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية .

وأكدت الشركة، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن تكون الرحلات بخط سير القاهرة إلى بكين جوانزو، والعودة من جوانزو وبكين إلى القاهرة، حيث ستتم دراسة الموقف أولا بأول لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلى المدن الصينية طبقاً للطلب.