وزير الطاقة الروسى: لم نحدد بعد موقفنا من مستقبل "أوبك+"

موسكو أ ش أ

قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم الخميس إن روسيا لم تحدد بعد موقفها من مستقبل اتفاق خفض الإنتاج ( أوبك+ )، مشيرا إلى استمرار المناقشات مع الشركاء فى الاتفاق.

وأشار نوفاك - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أن أسعار النفط ارتفعت مؤخرا، على الرغم من حالة عدم اليقين فى الأسواق، والتوقعات المتشائمة بشأن تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد الصينى والعالمى.

وأضاف أنه لا يوجد سبب لتقريب موعد اجتماع الدول المشاركة فى اتفاق "أوبك+"، والذى من المقرر عقده فى 4 مارس المقبل، وسيناقش الاجتماع مستقبل خفض الإنتاج والتى تنتهى صلاحيته فى نهاية الربع الأول من 2020.

تأتى تصريحات نوفاك، فى وقت يتخوف فيه المستثمرون من تأثير انتشار فيروس "كورونا" على أسعار النفط العالمية، وفى وقت أوصت فيه اللجنة الفنية للدول المشاركة فى اتفاق "أوبك+" بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وزيادة التخفيضات بواقع 600 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثانى من العام الجاري.

ودخل اتفاق "أوبك+" بشأن خفض إنتاج النفط، حيز التنفيذ منذ بداية عام 2017، وتم تمديده مرات عدة، وينتهى الاتفاق الحالى فى نهاية الربع الأول من 2020، ويتضمن خفض الإنتاج بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا عن مستوى إنتاج أكتوبر 2018.