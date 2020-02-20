سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الطاقة الروسى: لم نحدد بعد موقفنا من مستقبل "أوبك+"

الخميس، 20 فبراير 2020 05:39 م
وزير الطاقة الروسى: لم نحدد بعد موقفنا من مستقبل "أوبك+" ألكسندر نوفاك
موسكو أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم الخميس إن روسيا لم تحدد بعد موقفها من مستقبل اتفاق خفض الإنتاج (أوبك+)، مشيرا إلى استمرار المناقشات مع الشركاء فى الاتفاق.

وأشار نوفاك - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أن أسعار النفط ارتفعت مؤخرا، على الرغم من حالة عدم اليقين فى الأسواق، والتوقعات المتشائمة بشأن تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد الصينى والعالمى.

وأضاف أنه لا يوجد سبب لتقريب موعد اجتماع الدول المشاركة فى اتفاق "أوبك+"، والذى من المقرر عقده فى 4 مارس المقبل، وسيناقش الاجتماع مستقبل خفض الإنتاج والتى تنتهى صلاحيته فى نهاية الربع الأول من 2020.

تأتى تصريحات نوفاك، فى وقت يتخوف فيه المستثمرون من تأثير انتشار فيروس "كورونا" على أسعار النفط العالمية، وفى وقت أوصت فيه اللجنة الفنية للدول المشاركة فى اتفاق "أوبك+" بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وزيادة التخفيضات بواقع 600 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثانى من العام الجاري.

ودخل اتفاق "أوبك+" بشأن خفض إنتاج النفط، حيز التنفيذ منذ بداية عام 2017، وتم تمديده مرات عدة، وينتهى الاتفاق الحالى فى نهاية الربع الأول من 2020، ويتضمن خفض الإنتاج بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا عن مستوى إنتاج أكتوبر 2018.

 


وزير الطاقة الروسى

ألكسندر نوفاك

روسيا

أوبك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة