وزير الزراعة يبحث مع مدير الغذاء العالمى تنمية المجتمعات الريفية ودعم المرأة المعيلة

كتب عز النوبى

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، منجستاب هايلي مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، والدكتور استيرن فوتو بونج مدير البرامج بالوكالة الافريقية (النيباد NEPAD) بالاتحاد الافريقي، وذلك لتقديم الشكر للوزير على دعمه فى انعقاد ورشة العمل حول تحفيز سبل وأحوال المعيشة للمجتمعات الريفية في صعيد مصر من خلال التوسع في برامج التنمية المتكاملة.

واستعرض اللقاء شرح موجز عن ما تم من فعاليات خلال تلك الورشة والموضوعات التي تم مناقشتها وأبدوا سعادتهم البالغة من المشروعات التي ينفذها برنامج الغذاء العالمي WFP بالتعاون مع وزارة الزراعة وكذلك مديرية الزراعة بالأقصر وخاصة فيما يتعلق بأنشطة تعلم الحرف اليدوية من خلال فتح فصول تعليمية والتغلب على تفتيت الحيازة الزراعية من خلال عمل تجمعات زراعية من محصول القمح الأمر الذي يزيد من مساحة الأرض الزراعية بمقدار 12% ويسهل من اتمام العمليات الزراعية أثناء فترة نمو وحصاد المحصول.

وأكد الوفد أن الأنشطة التي لفتت انتباه الوفود المشاركة هو النشاط المتعلق بتجفيف الطماطم تجفيف شمسي وتصديرها للخارج، وذلك أثناء المواسم الانتاجية التي تتميز بوفرة في المحصول وقلة الأسعار مما يزيد من الدخل القومي، وبالتالي يزيد من دخل المنتج الزراعي، وكذلك النشاط الخاص باستخدام الطاقة الشمسية بدلاً من السولار في تشغيل طلمبات رفع الري مما يوفر تكلفة الري للفدان من 120 إلى 35 جنيها، وعمل الروابط بين المزارعين تحت هذه المظلة لضمان صيانة هذه الخلايا واستدامة المشروع.

كما أشار الوفد إلى النشاط المتعلق بالإقراض العيني عن طريق توزيع الماعز والبط على السيدات الريفيات بغرض تشغيل المرأة المعيلة، حيث تساعد هذه الانشطة على التنمية الريفية الحقيقية وتوفير فرص عمل بديلة.

كما أشادوا بدور وزارة الزراعة في العمل على رفع مستوى المعيشة في المناطق النائية، وطالبوا بالدعم الفني المصري في مجال الزراعة لدول افريقيا، وذلك من خلال تعاون جنوب جنوب نظرا لتطور قطاع الزراعة في مصر وما يشهده خلال الفترة الحالية وأنهم كأفارقة قد لمسوا التواجد المصري الفعال في افريقيا خاصة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي خلال العام المنصرم.

وأبدى وزير الزراعة، الاستعداد الكامل للتعاون مع أفريقيا في نشر نماذج هذه المشاريع في افريقيا وتم الاتفاق على عقد اجتماع بالقاهرة يحضره الشركاء الدوليين والمنظمات المانحة لوضع خطة عمل قابلة للتنفيذ.

بالإضافة إلى العمل في الفترة القادمة مع الشركاء الدوليين من الجهات الدولية المانحة بمشاركة الوزارات ذات الصلة لتحديد القرى الأكثر فقراً، وحضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور على حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة.