سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 03:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير التخطيط الأردنى يلتقى بالسفير السعودى لبحث العلاقات الثنائية

الخميس، 20 فبراير 2020 03:00 م
وزير التخطيط الأردنى يلتقى بالسفير السعودى لبحث العلاقات الثنائية وزير التخطيط الأردنى الدكتور وسام الربضى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى وزير التخطيط الأردنى الدكتور وسام الربضى، اليوم، فى مقر الوزارة بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديرى، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر فى مختلف المجالات.

ووفقا لما نشرته وكالة اللأنباء السعودية، أعرب الوزير الربضى عن تقدير بلاده للدعوة التي وجهتها المملكة العربية السعودية للأردن للمشاركة كضيف فى أعمال قمة العشرين التي ستتولى المملكة رئاستها واستضافتها العام الحالى. 

كان عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى، تلقى رسالة دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، للمشاركة كضيف شرف فى أعمال قمة العشرين ، التى ستتولى المملكة العربية السعودية رئاستها واستضافتها.

وأكد العاهل الأردنى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فى رسالة جوابية إلى خادم الحرمين الشريفين، حرصه على تلبية الدعوة للمشاركة فى أعمال القمة، مشددًا على أن رئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة، لمجموعة العشرين تعكس الدور المحورى للمملكة على الصعيدين الإقليمى والدولى، ومساعيها لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمى وازدهاره.

يشار إلى، أن هذه الدعوة وجهت لعدد محدود جدًا من قادة الدول، وكان الأردن تلقى دعوة سعودية للمشاركة فى الأعمال التحضيرية لقمة العشرين.

 


الاردن

وزراء الاردن

السعوديه

قمه العشرين

ملك الاردن

الملك سالمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة