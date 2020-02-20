وزير التخطيط الأردنى يلتقى بالسفير السعودى لبحث العلاقات الثنائية

وكالات

التقى وزير التخطيط الأردنى الدكتور وسام الربضى، اليوم، فى مقر الوزارة بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديرى، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر فى مختلف المجالات.

ووفقا لما نشرته وكالة اللأنباء السعودية، أعرب الوزير الربضى عن تقدير بلاده للدعوة التي وجهتها المملكة العربية السعودية للأردن للمشاركة كضيف فى أعمال قمة العشرين التي ستتولى المملكة رئاستها واستضافتها العام الحالى.

كان عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى، تلقى رسالة دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، للمشاركة كضيف شرف فى أعمال قمة العشرين ، التى ستتولى المملكة العربية السعودية رئاستها واستضافتها.

وأكد العاهل الأردنى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فى رسالة جوابية إلى خادم الحرمين الشريفين، حرصه على تلبية الدعوة للمشاركة فى أعمال القمة، مشددًا على أن رئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة، لمجموعة العشرين تعكس الدور المحورى للمملكة على الصعيدين الإقليمى والدولى، ومساعيها لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمى وازدهاره.

يشار إلى، أن هذه الدعوة وجهت لعدد محدود جدًا من قادة الدول، وكان الأردن تلقى دعوة سعودية للمشاركة فى الأعمال التحضيرية لقمة العشرين.