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الخميس، 20 فبراير 2020 05:22 م
خالد صلاح
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وزراء دفاع رابطة "آسيان" تتعهد بالتعاون للحد من انتشار فيروس كورونا

الخميس، 20 فبراير 2020 05:18 م
وزراء دفاع رابطة "آسيان" تتعهد بالتعاون للحد من انتشار فيروس كورونا فيروس كورونا
كوالالمبور أ ش أ

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 أعلن وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التزامهم بالتعاون في الحد من انتشار فيروس (كورونا) الجديد، الذي أثر سلبًا على المجتمع وتنمية الاقتصاد وكذلك الأمن والاستقرار الإقليميين.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم /الخميس/ في بيان مشترك صادر عقب اجتماع وزراء دفاع الآسيان الذي عقد في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وأكد وزراء الدفاع - في البيان - التزامهم بتعزيز كل العلاقات التعاونية، بما فيها التعاون الطبي العسكري وتبادل المعلومات لضمان البيئة الأمنية والمستقرة في المنطقة.

ووافق الوزراء على الاستفادة من رابطة خبراء الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي التابعة لآسيان في تعزيز الروابط المهنية والتعاون العلمي في إدارة انتشار الأمراض المعدية.

وأضاف البيان "نحن وزراء دفاع الآسيان بموجب هذا نقر بأننا ملتزمون باستمرار في تأدية واجباتنا ونبقى متحدين في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمصالح شعب الآسيان بأسره".

كما حث الوزراء على الأخذ بمبادرات جديدة وأساليب جديدة ما سيساهم في جهود رابطة آسيان الشاملة المبذولة لمكافحة انتشار الأخبار الكاذبة بخصوص تفشي الفيروس القاتل ولضمان حصول الجمهور على المعلومات الصحيحة حول أحدث تطوراته.

وأعرب الوزراء عن تعاطفهم العميق وخالص تعازيهم للحكومات والشعوب المتضررة من انتشار الوباء.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

آسيان

الفيروس القاتل

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