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وزارتا الهجرة والشباب يعقدان اجتماعا تنسيقيا لكأس "الجاليات المصرية بالخارج"

الخميس، 20 فبراير 2020 12:02 م
وزارتا الهجرة والشباب يعقدان اجتماعا تنسيقيا لكأس "الجاليات المصرية بالخارج" السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

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عقدت اللجنة التنسيقية لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، برئاسة اللواء مازن فهمى، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، اجتماعا مع وفد من وزارة الشباب والرياضة ضم الدكتور أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور شريف عبد الباقى، رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية، اللواء أحمد زكريا رئيس مركز شباب الجزيرة، لوضع خطة عمل فعاليات كأس الجاليات المصرية بالخارج، ودورة الألعاب الإلكترونية، والمقرر إقامتهما على هامش مؤتمر الكيانات في نسخته الثانية العام الجارى.

وحضر الاجتماع الذى أقيم بوزارة الشباب والرياضة، وفد من وزارة الهجرة ضم كلا من الدكتور خالد شريف مستشار وزيرة الهجرة للتحول الرقمى، والمهندس أكرم بدوى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات و شئون المصريين بالخارج، والمهندس عمرو الجوهرى استشارى النظم والمعلومات بوزارة الهجرة.

من جانبه، قال اللواء مازن فهمى مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إن اللجنة التنسيقية لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، تسعى في النسخة الثانية من المؤتمر والمقرر لها العام الجاري، إلى تنظيم عدد من الفعاليات التي تخدم أهداف المؤتمر، وتعزز من ارتباط الكيانات المصرية بالخارج بوطنهم مصر، بالإضافة لخلق مناخ تعاوني بين الكيانات المصرية بالخارج بعضها البعض تحت رعاية الدولة المصرية، بهدف تقديم مزيد من الخدمات وتلبية احتياجات الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

وأضاف فهمي، أن من بين هذه الفعاليات التي تسعى اللجنة لإضافتها ضمن برنامج النسخة الثانية من المؤتمر، تأتي الفعاليات الرياضية والبداية ستكون بإطلاق مباريات كرة القدم؛ كونها اللعبة الشعبية الأولى في العالم، وتلعب دورا هاما في تعزيز الروابط بين ممارسيها، مشيرا للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن من خلال إعداد وتنظيم "كأس الجاليات المصرية بالخارج" لكرة القدم الخماسية، وبطولة "الألعاب الإلكترونية"، ليقاما على هامش فعاليات المؤتمر.

من جانبه قال الدكتور أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، إن تعاون وزارتي الهجرة والشباب حول تنظيم "كأس الجاليات المصرية بالخارج" لكرة القدم الخماسية، وبطولة "الألعاب الإلكترونية"، للمصريين بالخارج، يأتي ضمن أطر دعم السياحة الرياضية المصرية في الفترة الحالية من خلال أبنائنا بالخارج، مضيفا أن اللجنة المعنية بتنظيم الفعاليات الرياضية والمشكلة من الوزارتين تحمل على عاتقها الاهتمام بتظيم هذا الحدث بالشكل اللائق.

وأضاف عبد الخالق أنه في الفترة الحالية سيتم تشكيل لجان فرعية، ومن بينها: اللجنة المنظمة، اللجنة الإعلامية، لجنة التسويق، ولجنة الملاعب، وسيتم وضع قواعد منظمة للبطولة، التي ستضم 16 فريقا مختلفا من المصريين بالخارج، كما يجري الإعداد لاستقبال ملاعب مركز شباب الجزيرة لمباريات الكأس.


 


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