سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة التأمين الصحى الشامل: ميكنة جميع خدمات المنظومة الجديدة

الخميس، 20 فبراير 2020 12:30 م
هيئة التأمين الصحى الشامل: ميكنة جميع خدمات المنظومة الجديدة الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحي الشامل
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل أن القانون الخاص بالمنظومة يفصل الخدمة عن التمويل ويعتمد النظام على التمويل من ضرائب الدخل وجزء خاص بالاشتراكات والمساهمات.

وقال المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحى الشامل إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل خلال فعاليات المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة تحت عنوان "المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة... صحتك أمانة" أنه تم ميكنة جميع خدمات المنظومة الجديدة وتابع : نستهدف بناء منظومة رقمية لأداء الخدمات للجمهور .

وأضاف الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحي الشامل أن التغطية الصحية الشاملة تمثل أحد الأركان الأساسية لخطة التنمية المستدامة 2030 التى اعتمدها قادة ورؤساء العالم فى القمة الأممية المنعقدة فى 2015 حيث تهدف الخطة الي توحيد الجهود الدولية للقضاء على كل أشكال الفقر من خلال وضع الإستراتيجيات التي تهتم بالنمو الاقتصادي ومعالجة الإحتياجات الإجتماعية  كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأوضح السبكى أن تقديم الخدمة الصحية من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل يتم من خلال الرعاية الصحية الأولية وهى مدخل حصول المنتفع علي الخدمة الطبية وتقدم من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأولية حيث يتواجد طبيب الأسرة المسؤل عن التعامل مع المنتفعين وتابع : يوجد ما يسمي بنظام الإحالة والمسؤال عن تحويل المريض فى حالة احتياجة لمستويات أعلي من الرعاية الصحية أما الشق الثالث متعلق بالرعاية الصحية الثانوية والثالثة والتى تتضمن الخدمات الأعلي مستوي كالجراحات والتخصصات الدقيقة.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد أكدت حرص وزارة الصحة والسكان على تنظيم سلسة من المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لإبراز جهود الدولة لإنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل.


الصحة

التأمين الصحي

منظومة التأمين الصحي

الصحة العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة