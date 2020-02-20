ننشر أسماء الصادر بحقهم أحكام المؤبد والمشدد بـ"أحداث شغب السفارة الأمريكية"

كتب إيهاب المهندس _ محمد فتحي _ تصوير خالد كامل

ينشر "اليوم السابع"، أسماء المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالمؤبد والمشدد والبراءة، من الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، في إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

عقدت جلسة النطق بالحكم بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

والمتهمون الـ 14 المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة هم محمد عبد الحكم عيد مسلم، صبري إبراهيم محمد، محمد مندور سعيد، محمد أبو بكر، إبراهيم فرج، وخالد صالح، وكريا محمود، ومحمد عبد الله عبد الحميد، وكريا محمد عزت، علي عبد الرازق، أسامة انس محمود، وجمعة إبراهيم، ومحمود محمد، وهشام الباز.

والمتهم الصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد هو أحمد إبراهيم، والمتهم الحدث الصادر بحقه حكما بالسجن 7 سنوات هو أحمد محمود، والمتهم البراءة هو إسلام شعيب.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات آخرى قد قضت فى 2 فبراير 2017، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقاً، ومتهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الذين يعاد محاكمتهم.

وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الحضورى وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة آخرى،

وحددت محكمة الاستئناف فى 22 يوليو 2019، لنظر أولى الجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وتلا ممثل النيابة في أولى الجلسات امر إحالة المتهمين وانكر المتهمين التهم الموجهة إليهم، وتمسك دفاع المتهمين بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق القضية.

وعقب حل دائرة المستشار أسامة الرشيدى، والتي كانت تنظرت الدعوى، حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 2 إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى، لنظر الدعوى والتي نظرت أولى جلساتها في 28 أكتوبر 2019، وعلى مدار نظر إعادة المحاكمة تم نظر 8 جلسات في الدعوى حتى جلسة حجز القضية للحكم والتي عقدت في 5 ديسمبر 2019.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، والتعدى لعى الممتلكات العامة والخاصة، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطني.