نقابة التطبيقيين: زيادة الاشتراكات السنوية إلى 108 جنيهات لدعم المعاشات

كتبت آية دعبس

قال المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين ببورسعيد، أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، إنه بناء على رغبة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة التطبيقيين المنعقدة بجلسة 12 أبريل 2019، والخاص بالموافقة على تنمية موارد صندوق المعاشات بمبلغ 60 جنيها سنويا فقط، تسدد مع الاشتراكات السنوية لكل عضو، فقد تقرر زيادة قيمة الاشتراكات السنوية بحيث يكون قيمة السداد مع الاشتراك السنوى الشامل مبلغ 108 جنيهات اعتبارا من يناير الجارى، بواقع 9 جنيهات فقط فالشهر.

وأوضح هلال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: أن قيمة الاشتراك السنوى حاليا 48 جنيه فقط، فى الوقت الذى تواجه فيه النقابة انخفاض فى مواردها فى ظل زيادة أعداد أعضائها، والمستحقين للمعاشات، وذلك فى مقابل تقديم خدمات للأعضاء، فمثلا حال إصابة العضو بسرطان يتم صرف إعانة له 500 جنيه، وصرف مصروفات جنازة لأسرة العضو المتوفى 750 جنيها، و110 جنيهات معاش شهرى، ومعاش للعضو 318 جنيها كل ثلاثة أشهر.

وأضاف: ورغم أنها مبالغ ضعيفة إلا أنها أفضل حالا من نقابات مهنية أخرى توقفت عن صرف المعاشات، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو دعم وتنمية صندوق موارد النقابة، موضحا أن إجمالى الاشتراكات التى يتم تحصيلها لا تساوى نسبة ضئيلة من قيمة المعاشات، حيث لا تتجاوز إجمالى الاشتراكات 10 مليون جنيه سنويا، فى حين أن النقابة تصرف 181 مليون جنيه للأعضاء والورثة معاشات سنويا، على 4 دفعات.

وكان الدكتور زكريا حشاد، النقيب العام للتطبقيين، قد طالب رئيس الوزراء ووزير المالية، بصرف بدل تفرغ لأعضاء المهن التطبيقيية أسوة بزملائهم العاملين بالقطاعين العام والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن النقابة بصدد تعديل قانونها بما يتناسب مع تطورات العصر واحتياجات أعضائها وتلبية مطالب زيادة المعاشات وزيادة موارد النقابة.