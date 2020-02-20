نقابة البيطريين: 42 مقر للتصويت بانتخابات التجديد النصفى تحت إشراف قضائى 27 مارس

كتبت آية دعبس

قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن اللجنة تعمل حاليا على الانتهاء من إعداد اللجان الخاصة بعمليات التصويت بالانتخابات، المقرر لها الجمعة 27 مارس 2020، على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد المستشارين المقرر مشاركتهم بالإشراف القضائى على العملية الانتخابية، والمعاونين والإدارييين بكل محافظة من المحافظات، حيث بلغت أعداد اللجان 42 لجنة، ومن المقرر أن يتواجد بكل واحدة منها مستشار، لحين إنتهاء فرز الأصوات.

وأضاف البدرى، فى بيان، أصدرته النقابة، اليوم، الخميس، كما بدأنا فى إجراء حصر لأعداد الأطباء البيطريين بكل المحافظات، لتحديد أعداد أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، وذلك ليتم البدء فى طبع استمارات التصويت للمقاعد المقرر التصويت عليها، موضحا أن بعض المحافظات سيتم طبع 7 استمارات لها، ومحافظات أخرى 4 فقط، مشيرا إلى أن ذلك بالتزامن مع تجهيز الأدوات اللازمة للانتخابات، والأختام والمطبوعات، والتعليمات الخاصة بالناخبين.

ولفت وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى أن النقابة أعلنت فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، بنقابة جنوب سيناء، على مقعد رئيس النقابة الفرعية، وتم الإعلان عنه فى الجرائد الرسمية، وذلك بداية من 15 فبراير الجارى، ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح، غدا الجمعة 21 فبراير 2020، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتقدم أحد للترشح على المقعد.

كانت قد أعلنت اللجنة العليا للإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، الكشوف النهائية للمرشحين على كافة المستويات النقابية، وأوضحت القوائم ترشح 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هانى السيد مرعى، علاء أحمد عبد الرؤوف السيد، حسن حلمى محمد عطية، شيرين على زكى، خالد حلمى محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهرى، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفى على سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوى، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامرى، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكى عجايبى مرقص، عصمت محمد على سيد أحمد.