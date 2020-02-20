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نتنياهو يعلن خططا لإنشاء 3000 منزل استيطانى قرب القدس الشرقية

الخميس، 20 فبراير 2020 03:50 م
نتنياهو يعلن خططا لإنشاء 3000 منزل استيطانى قرب القدس الشرقية نتنياهو
رويترز

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إنه سيحيي خطة لبناء نحو ثلاثة آلاف منزل جديد لمستوطنين قرب القدس الشرقية، وهو مشروع توقف فعليا بعد معارضة المجتمع الدولي،وتعهد نتنياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن في إطار خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي ورفضها الفلسطينيون.

 
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشيتة ، أن الخطة الأمريكية للسلام ليست سوى مذكرة تفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، جاء ذلك خلال ندوة حول فلسطين ضمن أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ودعا اشتيه ، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، ردًا على الإجراءات الإسرائيلية نحو ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية.

وقال اشتية "إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطيرة جدًا لأنها تتعامل وفق نموذج قائم على محاولة إيقاع الهزيمة بالفلسطينيين ليستسلموا ثم يرضخوا"، مؤكدًا "أننا لن نُهزم أو نستسلم أو نقبل بأي مبادرة لا تحقق الحد الأدنى من العدالة لشعبنا".

 


نتنياهو

إسرائيل

القدس

فلسطين

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