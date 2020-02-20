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نائب رئيس "شئون الدفاع" بالدوما الروسى يتوعد تركيا حال توسيع عملياتها بسوريا

الخميس، 20 فبراير 2020 10:07 م
نائب رئيس "شئون الدفاع" بالدوما الروسى يتوعد تركيا حال توسيع عملياتها بسوريا عناصر من الجيش الروسى
موسكو /أ ش أ/

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قال نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع بمجلس الدوما الروسى يورى شفيتكين، إن تركيا ستدفع ثمنا باهظا فى حال شنت عملية عسكرية واسعة النطاق فى محافظة إدلب السورية.

وأضاف شفيتكين - وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس - "إذا أقدمت تركيا على خطوات غير عادية عبر توسيع محتمل للأعمال القتالية، فسيكون ثمن ذلك باهظا، وعليها أن تعى مسؤوليتها عما يحدث".

وأكد البرلمانى أن العسكريين الروس فى سوريا يفعلون ما فى وسعهم لمنع وقوع هجمات إرهابية واعتداءات المسلحين فى سوريا، و"فى استطاعتهم أن يردوا ردا موجعا عند اللزوم"، موضحا أنه "إذا قام الجانب التركى بخطوات عدوانية.. بأعمال قتالية ضد دولتنا، ستكون هناك خطوات جوابية مناسبة لن يبقى بعدها أحد ليقوم بهذه الخطوات ضد بلادنا وقواتها المسلحة".

ووصف نائب رئيس اللجنة البرلمانية التطورات الأخيرة فى إدلب، بـ"الخرق للاتفاقات التى تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا سابقا حول الوضع فى إدلب"، مشيرا إلى تمسك روسيا بهذه الاتفاقات، وقال "لا ننتهك هنا شيئا، وأنا واثق بأن عملية التسوية السورية ستستمر ضمن الأطر السياسية".

 


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