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مياه الأقصر تنظم حملة للتوعية بأهمية وترشيد الاستهلاك لطلاب المدرس (صور)

الخميس، 20 فبراير 2020 02:04 م
مياه الأقصر تنظم حملة للتوعية بأهمية وترشيد الاستهلاك لطلاب المدرس (صور) جملة توعية فى المدارس
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن اللواء محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، أنه استكمالا لحملة التوعية بأهمية المياه وأساليب الاستهلاك الرشيد لها ضمن خطة التوعية التي صدق عليها، تم تنظيم حملة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وذلك نظراً لأهمية التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم، ونظراً البرتوكول المبرم بين الشركة والمديرية وضمن إطار مبادرة وزارة التربية والتعليم لتفعيل دور (المشاركة المجتمعية) ومبادرة إدارة أرمنت التعليمية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر – فى بيان صحفى – أن تلك الحملات وندوات التوعية لطلبة المدارس تهدف إلي أهمية التوعية النشء الصاعد بكيفية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، حيث نظمت الحملة بمدرسة أرمنت الإعدادية بنات تحت إشراف المهندس علاء محمد برعي مدير إدارة محطة مياه أرمنت، والمهندس عمرو محمد الطاهر نائب مدير إدارة محطة مياه أرمنت.

وبدأت جلسة التوعية بالتحدث عن مصادر المياه العذبة في مصر وحصة مصر ونصيب الفرد من نهر النيل، ومصادر تلوث المياه وإيجاد الحلول الملائمة للحد منها ومراحل تنقية المياه وطرق ترشيد الاستهلاك، حيث عُقِدَت هذه الندوة بحضور مدير المدرسة هاشم فتحي حازم، وبسمه عمر محمد معلمة بالمدرسة، وعدد من التلاميذ، وقد أعربوا عن شكرهم للحملة والقائمين عليها بما قدموه من مجهودات عظيمة، وتم تنظيمها بإعداد مكلفات الخدمة العامة بإدارة أرمنت:- وهن كل من "إيمان أحمد العادلى - سلمى محمود عبد الفتاح - إسراء جمال أحمد - هالة عبده حسن - ميار صبرى عبد الستار".

وكان قد زار وفد من وزارة الصحة، مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، لتقديم الدعم الكامل لكافة العاملين بالشركة حول مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث تم تقديم شرح "ما هو التأمين الصحى الشامل" وكيفية الاستفادة منه والاشتراك فيه، وكان ذلك بمقر قاعة التدريب بالشركة.     

شركة مياه الأقصر تنظم حملة للتوعية بأهمية وترشيد الاستهلاك لطلبة مدرسة أرمنت (2)
 
 
شركة مياه الأقصر تنظم حملة للتوعية بأهمية وترشيد الاستهلاك لطلبة مدرسة أرمنت (3)
 
 
شركة مياه الأقصر تنظم حملة للتوعية بأهمية وترشيد الاستهلاك لطلبة مدرسة أرمنت (1)

 


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