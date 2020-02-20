موجز الحوادث.. المشدد 15 سنة لـ14 متهما فى أحداث شغب السفارة الأمريكية

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الخميس، عدد من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:



لوجو الداخليه

الداخلية تعلن بدء تلقى طلبات التقدم لحج القرعة 22 فبراير وحتى 8 مارس

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتباراً من يوم السبت الموافق 22/2/2020م حتى يوم الأحد الموافق 8/3/2020.. بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية .



سجن

المشدد 15 سنة لـ14 متهما فى أحداث شغب السفارة الأمريكية

قضت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 سنة لـ14 متهما، والمؤبد لمتهم، والسجن المشدد 7 سنوات لأحد المتهمين، وبراءة متهم اخر، فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

بعد أزمة أغنية حسن شاكوش.. اعرف عقوبة معاكسة "بنت الجيران"

لا تزال أغنية "بنت الجيران" للمطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال تسيطر على الساحة الفنية في مصر خلال الفترة الأخيرة، بعد وصولها مؤخراَ إلى المركز الثاني في الأكثر تداولا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث استجاب حسن شاكوش للعديد من المطالبات بتعديل كلمات أغنية بنت الجيران في منتصف فبراير، بعد الهجوم الذي تعرضت له في أعقاب شهرتها.



محكمه الأسرة

تأجيل محاكمة زوج وزوجته عرضا نجلهما للبيع بالوايلى لجلسة 21 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي تامر محمد العربي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة، تأجيل محاكمة زوج وزوجته، عرضا نجلهما للبيع بالوايلي لجلسة 21 أبريل المقبل.

قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح وعلا القرضاوي والباقر

قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول استئناف النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيل كل من علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر، وعلا القرضاوي، بتدابير احترازية، وجددت حبس المتهمين 45 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



مجلس الدولة

المحكمة التأديبية تغرم مسئولا سابقا بالبترول لتعاطيه مخدر "الهيروين"

غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، مدير عام مساعد سابق صيانة الأجهزة بإحدي شركات البترول ، بغرامة تعادل أجر شهر من إجمالي راتبه ، لإحرازه مخدر الهيروين، وصدور حكم جنائي بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.



محكمة النقض

النقض تؤيد السجن 10 سنوات لقاضى بمحكمة استئناف المنصورة في اتهامه بالرشوة

قضت محكمة النقض، برفض طعن قاضي بمحكمة استئناف المنصورة، وأيدت حكم السجن 10 سنوات في اتهامه بتقاضي رشوة.

سر عمارة "الإيموبيليا" في أمر إحالة روؤف بطرس بقضية تهريب الآثار لأوروبا

حصلت اليوم السابع على نص أمر إحالة النيابة العامة في القضة رقم 384 المتهم فيها رؤوف بطرس غالى، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى والقنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا، وآخرين بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.