سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 11:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

موجز الاقتصاد المصرى.. استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه ويسجل 15.50 قرش للشراء

الخميس، 20 فبراير 2020 11:00 م
موجز الاقتصاد المصرى.. استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه ويسجل 15.50 قرش للشراء الدولار - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر موقع "اليوم السابع" مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الخميس، وعلى رأسها، استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وكذلك مواصلة الذهب الارتفاع، ولقاء وزيرة التجارة والصناعة نظيرها البيلاروسى تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وغيرها.

 

سعر الدولار يواصل انخفاضه بمقدار 4 قروش.. ويسجل 15.50 جنيه للشراء

واصل سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 19-2-2020، تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم، بانخفاض يتراوح ما بين 3 لـ 4 قروش في البنوك العاملة فى مصر، أبرزها المصرف المتحد، حيث سجل سعره 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع،

 

 

رئيس مستثمرى الغاز: إلغاء حبس رجال الأعمال قرار داعم للاستثمار فى مصر

قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن قرار البرلمان إلغاء عقوبة حبس رجال الأعمال في المخالفات الاقتصادية واستبدالها بالغرامات في عدد من القوانين ومنها قانون الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية، من أفضل القرارات حيث إنها تعد داعمة للاستثمار.

 

 

وزيرة الصناعة تبحث مع نظيرها البيلاروسى تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن العلاقات المصرية البيلاروسية تشهد خلال المرحلة الحالية زخماً سياسياً واقتصادياً غير مسبوق توجته الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة مينسك خلال شهر يونيو الماضي

 

 

الإقبال على شراء الكمامات وتخزينها يرفع أسعارها 10 أضعاف.. وغرفة الدواء: الخوف مبالغ فيه

قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الكمامات بعد التخوف من عدوى فيروس كورونا المنتشر في الصين، موضحا أن نقص المعروض في الصيدليات وزيادة معدلات الإقبال الكبيرة من المواطنين أدى إلى خلق سوق سوداء لبيع الكمامات تصل الواحدة منها إلى 100 جنيه بزيادة 10 أضعاف عن سعر بيعها الرسمى وهو نحو 10 جنيهات.

 

 

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيه واحد بسبب ارتفاع الذهب العالمى

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بقيمة جنيه واحد فقط  في التعاملات الصباحية، عقب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لأعلي مستوي لها خلال فبرابر الجاري مسجلة 1608 دولار للأوقية.

 

 

"الغرف التجارية": استقرار أسعار الأرز وتوافر المخزون الاستراتيجى

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة أن تقرير شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية أكد استقرار أسعار الأرز خلال الأيام الحالية.

 

 

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد استشارى لتطوير الموارد البشرية بـ"الغزل والنسيج"

شهد هشام توفيق ،وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد استشاري لتطوير الموارد البشرية بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركاتها التابعة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة.

 

 

معهد الإحصاء: تراجع ثقة المستهلك التركى فى فبراير

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 57.3 نقطة في فبراير من 58.82 في الشهر السابق.

 


موجز الاقتصاد

موجز اخبار الاقتصاد

اخبار الاقتصاد

وزاره التجاره والصناعه

وزاره البترول

الأرز

مخزون الأرز

ارتفاع سعر الذهب

تراجع سعر الدولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سعر الدولار يواصل انخفاضه بمقدار 4 قروش.. ويسجل 15.50 جنيه للشراء

الخميس، 20 فبراير 2020 02:32 م

سعر الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه.. ويسجل 15.55جينه للشراء

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:36 م

سعر الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 19-2-2020

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:24 ص

تراجع سعر الدولار .. تجار العملة يتساقطون في قبضة مباحث الأموال العامة .. الداخلية تضبط سماسرة السوق السوداء وتتحفظ على 26 ألفا من العملات الأجنية.. والسجن 10 سنوات عقوبة الاتجار بالعملة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة