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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 20 فبراير 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاه
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 5:04   ص

توقيت صلاة الظهر 12:09 ص

ميعاد صلاة العصر 3:21

موعد صلاة المغرب 5:47

ميعاد صلاة العشاء 7:04
 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:09 ص

توقيت صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:25

توقيت صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:09 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:00

توقيت صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:17 م

ميعاد صلاة المغرب 43: 5 م

توقيت صلاة العشاء 7:00 م
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:52 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:11

توقيت صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:53 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:57 ص

توقيت صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 3:19 م

توقيت صلاة المغرب 5:47 م

موعد صلاة العشاء 7:00

 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 5:28 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:53 م

موعد صلاة المغرب 6:23 م

ميعاد صلاة العشاء 7:33 م
 

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:29 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:52 م

موعد صلاة المغرب 6:22 م

توقيت صلاة العشاء 7:32 م
 

الرياض

موعد صلاة الفجر 5:01 ص

توقيت صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 3:24 م

ميعاد صلاة المغرب 5:54 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:49

توقيت صلاة الظهر 11:54 م

ميعاد صلاة العصر 3:07 م

موعد صلاة المغرب 5:34

موعد صلاة العشاء 6:50 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:31 ص

توقيت صلاة الظهر 12:37 م

موعد صلاة العصر 3:53 م

توقيت صلاة المغرب 6:20 م

موعد صلاة العشاء 7:34 م
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:37 ص

توقيت صلاة الظهر 12:41 م

موعد صلاة العصر 3:49 م

توقيت صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:36
 

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:57 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

توقيت صلاة المغرب  5:41 م

مواقيت صلاة العشاء 6:58 م


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