منظمة التعاون الإسلامى تعقد محاضرة عن "مواجهة الإرهاب فى إفريقيا"

وكالات

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، فى مقرها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الاثنين القادم، محاضرة بعنوان "المجهودات والمبادرات لمكافحة التطرف الدينى والإرهاب فى إفريقيا: تجربة نيجيريا"، يقدمها سفير جمهورية نيجيريا لدى المملكة وممثلها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامى عيسى محمد الكالى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تأتى هذه المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات الفكرية التى تقيمها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، وتتناول العديد من المجالات الحيوية التى تهم المنظمة ودولها الأعضاء.

كان وزير خارجية بنجلاديش الدكتور أبو الكلام عبد المنعم، دعا إلى التركيز على آليات منع الصراعات وفض النزاعات والاهتمام بقضايا التنمية فى العالم الإسلامى خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامى، جاء ذلك خلال كلمة وزير خارجية بنجلاديش في افتتاح أعمال الاجتماع الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي بدأ فعالياته الأربعاء، فى العاصمة البنجلاديشية (دكا) لمناقشة الإصلاح الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي، وبحث موضوعات مراجعة وتحسين الهيكل التنظيمي والقضايا المالية والوظيفية.

ورحب عبد المنعم بالمشاركين في الإجتماع، الذي ستتواصل أعماله حتى مساء الخميس، لتبادل الأفكار، مؤكدا أهمية عملية إصلاح المنظمة وآليات عملها لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة وتلبي تطلعات المسلمين في كل مكان، مشيرا إلى ضرورة تقوية المنظمة وتفعيل أدواتها لتصبح أكثر فاعلية للتعاطي مع قضايا الأمة وما تفرضه الأحداث الدولية من تحديات.

وقال "من الحكمة التركيز على عملية التطوير بفكر مفتوح للبحث في الآليات والأدوات الحاكمة والعلاقات والأجهزة للاستجابة إلى التطلعات المنشودة من عمل المنظمة، وكذلك مناقشة الوضع المالي والبحث عن شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والأهلي في العالم الإسلامي، وكذلك الاستفادة من الثورة التكنولوجية في حل مشكلاتنا".

وأشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في دعم ورعاية منظمة التعاون الإسلامي لخدمة قضايا الأمة الإسلامية، وما تقدمه المملكة من دعم للقضايا الإسلامية.. كما أشاد بجهود الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في قيادة العمل بالأمانة العامة في هذه المرحلة وما يقوم به من جهود لتطوير عمل المنظمة.