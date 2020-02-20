وأضاف "أن مجموعة السفن هذه هجومية، وتوجهت إلى منطقة المناورات في البحر الأسود؛ لتنفيذ تمارين إطلاق نار تحضيرية واختبار وسائل المدفعية والدفاع الجوي الخاصة بها لاجتياز اختبارات إطلاق نار"، مشيرا إلى أنه خلال تنفيذ المناورات نجحت وسائل الدفاع الجوي التابعة للفرقاطتين في تدمير الصواريخ المجنحة للعدو المحتمل باستخدام نظام صواريخ الدفاع الجوى من طراز (شتيل -1)، وتدمير جميع الأهداف الجوية عن طريق تنفيذ الإطلاقات الإلكترونية.

يذكر أن  وكالة "سبوتنيك" الروسية، كشفت عن بدء وحدات الحراسة فى الجيش الروسي، باستلام نظام ذكى وأساور متطورة، تستخدم لتحديد مواقع العسكريين أثناء تنفيذ مهامهم، والعمل كأداة تواصل فى الحالات الطارئة.