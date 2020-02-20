موسكو(أ ش أ)

نفذت مجموعة من السفن الحربية التابعة لأسطول البحر الأسود مناورات فى البحر الأسود، بهدف التدريب على مواجهة عدو محتمل، وقال رئيس قسم المعلومات بقيادة أسطول البحر الأسود الروسى أندريه رولوف- فى تصريح صحفي، اليوم الخميس: "لقد ضمت هذه السفن فرقاطتين، هما (الأميرال ماكاروف) و(الأميرال جريجوروفيتش)، وسفينة صواريخ صغيرة (فيشني فولوتشوك)، وقارب صواريخ (آر-60).

وأضاف "أن مجموعة السفن هذه هجومية، وتوجهت إلى منطقة المناورات في البحر الأسود؛ لتنفيذ تمارين إطلاق نار تحضيرية واختبار وسائل المدفعية والدفاع الجوي الخاصة بها لاجتياز اختبارات إطلاق نار"، مشيرا إلى أنه خلال تنفيذ المناورات نجحت وسائل الدفاع الجوي التابعة للفرقاطتين في تدمير الصواريخ المجنحة للعدو المحتمل باستخدام نظام صواريخ الدفاع الجوى من طراز (شتيل -1)، وتدمير جميع الأهداف الجوية عن طريق تنفيذ الإطلاقات الإلكترونية. يذكر أن وكالة "سبوتنيك" الروسية، كشفت عن بدء وحدات الحراسة فى الجيش الروسي، باستلام نظام ذكى وأساور متطورة، تستخدم لتحديد مواقع العسكريين أثناء تنفيذ مهامهم، والعمل كأداة تواصل فى الحالات الطارئة.

ونقلت "سبوتنيك" عن المدير العام لشركة "أرغوس- سبيكتر"، المصنعة والمطورة لهذه الأساور، سيرجى ليفتشوك، قوله: "إذا فقد جندى وعيه فجأة، ستصل الإشارة فى غضون دقيقة إلى النقطة العسكرية المركزية، لتعلمه بوقوع حالة طوارئ، لترسل بعد ذلك إلى أساور حراس آخرين".

وبمقدور هذه الأساور أيضا العمل كأداة تواصل، بالإضافة إلى إمكانية إرسال المعلومات المستنسخة على شاشة السوار، كما أنها تدمج بوصلة إلكترونية، تساعد الجنود على تحديد مواقعهم، ومشاركة تحركاتهم فى المناطق ذات التضاريس مجهولة المعالم .

ويشمل النظام الذكى إلى جانب الأساور، حقيبة بشاشة لمس، تحمّل عليها خارطة المنطقة، والمنشآت التى يتحرك فيها العسكريون أو الحراس .

وترسل الأساور إشارات إلى حقيبة القائد على مسافة 1450 مترا، وفى حال استخدام جهاز لإعادة إرسال تلك الإشارات، فإن تلك المسافة تزداد حتى 5 كيلومترات، بشرط نصب هوائى على ارتفاع 5 أمتار.