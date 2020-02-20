مقتل تاجر أقمشة في مشاجرة بالدقهلية لتأخره عن دفع الإيجار

فريق المحافظات

لقي تاجر اقمشة بمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية مصرعه إثر نشوب مشاجرة مع أصحاب العقار المؤجر فيه، وذلك بعد تأخره فى دفع الإيجار، تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط مركز منية النصر تفيد وصول محمد حسن عبد العال محمد عبد العال 45 سنة من قرية ميت حديد التابعة لمركز منية النصر جثة هامدة إلي مستشفي منية النصر، إثر اعتداء من آخرين.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ بقيادة العميد المهدي محمد وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخرين، قام أحدهم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ابيض (سكين) مما أدي لوفاته في الحال، وبسؤال شهود عيان بالواقعة أكدوا ان المجني عليه لدية محل إيجار لبيع الاقمشة بشارع المهندس بمنية النصر فى ملك المتهمين، حيث ان المجني عليه متأخر فى دفع الإيجار لمدة ثلاثة شهور، فنشبت مشادة بين المجني عليه والمتهمين حال قيامهم بالمطالبة بدفع الإيجار المتأخر فتطورات المشاهدة إلى اشتباكات قام على اثرة احد الأشقاء الثلاثة بطعن المجني عليه بسلاح ابيض (سكين)، فسقط غارق فى دماءه، وتم نقله إلى مستشفي منية النصر، و جاري تحرير محضر بالواقعة وجاري ضبط أطراف المشاجرة للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات

يذكر أن سائق ميكروباص بقرية دنديط كان لقى مصرعه على يد زميل له اختلفوا فيما بينهما على اولوية التحميل، فنشبت مشادة بينهم وتطورت لمشاجرة.

كان اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية قد تلقي اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا الى مأمور مركز ميت غمر، بوصول مجموعة من السائقين الى مستشفي ميت غمر حاملين زميلهم و كان في حالة سيئة و لكن ما هى الا لحظات و قد فارق الحياة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال زوجة المجني عليه فاتهمت بعض السائقين بالتسبب فى قتله.