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معرض الأحياء المائية فى شيكاغو يجذب الكبار والصغار.. صور

الخميس، 20 فبراير 2020 01:28 م
معرض الأحياء المائية فى شيكاغو يجذب الكبار والصغار.. صور معرض الاحياء المائية فى شيكاغو
وكالات

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نشرت وكالة الأنباء الصينية "سينخوا"، عددا من الصور لمعرض الأحياء المائية الذى تم تنظيمة في مدينة شيكاغو الامريكية، وحظى بإقبال كثيف من الزورا من مختلف الفئات والأعمار، الذين إستمتعوا بالمعروضات.

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وشيكاغو هى ثالث أكبر مدينة فى الولايات المتحدة الأمريكية سكاناً بعد مدينة نيويورك ولوس أنجلوس.

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وتقع مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي،وعدد سكانها ما يقارب 8.6 مليون نسمة، حيث تشتهر بأنها أحد أكبر مدن العالم وإن لم تكن أكبرها فأنها أحد أكثر المدن احتضاناً لجميع جنسيات العالم،ويشكل البيض أغلبية في شيكاغو حيث يمثلون 45% ثم يأتى السود 32.9%.

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