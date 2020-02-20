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مصر للطيران تبدأ تشغيل أولى رحلاتها بين شرم الشيخ والأقصر

الخميس، 20 فبراير 2020 10:03 ص
مصر للطيران تبدأ تشغيل أولى رحلاتها بين شرم الشيخ والأقصر مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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تبدأ شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، تشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، بعد توقف دام لعدة سنوات، وذلك بواقع رحلة أسبوعية، تكون قابله للزيادة فيما بعد حسب حركة التشغيل والطلب.

 

يأتى ذلك فى إطار سياسة ربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين، وفي إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني.

 

وبهذه المناسبة وبالتنسيق بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار، أعلنت وزارة السياحة والآثار، إهداء ركاب أول رحلة طيران لهذا الخط الجديد، زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي للأقصر يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 والتي تبلغ تذكرتها 1400 جنيه.

 

وسيؤدى هذا الخط إلى تمكين السياح من الاستمتاع برحلات شاطئية فى مدن جنوب سيناء الساحرة، ثم التوجه إلى الأقصر حيث الحضارة الفرعونية الفريدة، وسيعمل هذا على تنشيط السياحة الثقافية بشكل كبير وهو الخطة التى تعمل عليها وزارة السياحة والأثار مؤخرا للدمج بين الانماط السياحية المختلفة فى مصر.

 

وتقوم مصر للطيران بتشغيل الرحلة ، بأحدث طائراتها التى تسلمتها مؤخرًا من طراز الآيرباص A220-300 التى تتميز بمستوى عالى من الراحة والرفاهية، حيث يمكن للعملاء حجز التذاكر من خلال زيارة الموقع الإلكترونى أو الحجز والاستفسار عن طريق خدمة الاتصالات التليفونية على 1717، أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو الوكلاء السياحيين.

 

وستستمر الرحلة الجديدة أسبوعيا بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر خلال الموسم الحالى قابلة للزيادة فى حال الطلب، وهو ما يساهم في تنشيط الحركة السياحية، من خلال ربط المدن السياحية المصرية بشبكة خطوط مصر للطيران الدولية، عن طريق مطار القاهرة، وإتاحة الفرصة بسهولة أمام السائحين ومنظمي البرامج السياحية فى تنظيم رحلات تضم الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية في برنامج واحد.


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شرم الشيخ

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رحلات مصر للطيران

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