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مصر تتطلع للحصول على نص الاتفاق المعد بين أمريكا والبنك الدولى بشأن سد النهضة

الخميس، 20 فبراير 2020 06:10 م
مصر تتطلع للحصول على نص الاتفاق المعد بين أمريكا والبنك الدولى بشأن سد النهضة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم 20 فبراير 2020 اجتماعاً، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزيرالموارد المائية والرى، وممثلى وزارتى الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة، وذلك بهدف استعراض نتائج اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، والتى كان آخرها الاجتماع الذى عقد يومى 12 و13 فبراير 2020، فى إطار حرص مصر على التوصل الى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الدول.
 
وأكدت اللجنة العليا لمياه النيل على تطلع مصر للحصول على نص الاتفاق الذى يتم إعداده بالتنسيق بين الولايات المتحدة والبنك الدولى، والمقرر إرساله للدول الثلاث للنظر فيه.
 
كما أشادت اللجنة بالدور البناء والإيجابي، الذى تضطلع به إدارة الرئيس ترامب فى تيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
 
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اللجنة العليا

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