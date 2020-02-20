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مصرع عامل فى حادث تصادم بكفر شكر فى القليوبية

الخميس، 20 فبراير 2020 04:59 م
مصرع عامل فى حادث تصادم بكفر شكر فى القليوبية جثه - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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شهد طريق بنها كفر شكر في محافظة القليوبية شللا مروريا بسبب حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ربع نقل فى اتجاه مدينة بنها، ما أدى إلى مصرع قائد الدراجة البخارية وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد مصرع السيد . غ . س عامل 50 سنة مقيم قرية كفر حجازى، صدمته سيارة ربع نقل أثناء عبور الطريق بدراجة بخارية أمام قرية كفر عامر ورضوان التابعة لمدينة كفر شكر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم اسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر وتم تسيير الحركة المرورية لعدم تعطيل مصالح المواطنين وأصحاب السيارات كما تم نقل الجثمان إلى مستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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