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مصرع صاحب شركة تحت عجلات قطار خلال عبوره مزلقان نجع الخطباء بالأقصر

الخميس، 20 فبراير 2020 12:14 م
مصرع صاحب شركة تحت عجلات قطار خلال عبوره مزلقان نجع الخطباء بالأقصر جثة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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لقى صاحب شركة مصرعه، دهساً أسفل عجلات قطار قادم من القاهرة فى طريقه لمحافظة أسوان، وذلك خلال عبوره منطقة المقابر بمزلقان نجع الخطباء بوسط مدينة الأقصر، وفارق الحياة فى الحال، وانتقل على الفور لموقع الحادث رجال المباحث والإسعاف، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الأقصر العام لحين فحصه وإعداد تقرير الطب الشرعي اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى اللواء أيمن راضى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بمصرع صاحب شركة يدعى "خ.م" 41 سنة، وذلك أسفل عجلات أحد القطارات خلال عبوره منطقة مزلقان نجع الخطباء بوسط مدينة الأقصر، وذلك لدى مرور القطار قادماً من القاهرة فى طريقه إلى محافظة أسوان جنوباً، وأمر على الفور انتقل رجال مباحث بندر شرطة الأقصر لموقع الحادث، وتم توجيه سيارة إسعاف لموقع الحادث بمعرفة الدكتور معمر عبد الهادى مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية، والتى نقلت جثمان المتوفى بعد دهسه بواسطة القطار إلى مشرحة مستشفى الأقصر العام لحين فحصها بمعرفة رجال الطب الشرعي وإعداد التقرير الطبى اللازم حول الواقعة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

وكان قد أصيب 3 مواطنين بكسور وكدمات وتم بتر قدم أحدهم بمدينة إسنا جنوب الأقصر، الأسبوع الماضى، في اصطدام قطار قادم من أسوان في طريقه للقاهرة في سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية لدى مرورها فى معبر غير قانونى بقرية الحلة التابعة لمدينة إسنا، وانتقل علي الفور قيادات مجلس مدينة إسنا لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفيات إسنا التخصصي والأقصر الدولى لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، ورفع السيارة من موقعها وتسيير حركة القطار بصورة طبيعية، حيث بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى اللواء أيمن راضى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد باصطدام القطار رقم 997 القادم من محافظة أسوان فى طريقه محافظة الإسكندرية، فى سيارة زرقاء اللون نصف نقل بدون لوحات معدنية لدى مرورها بمعبر غير شرعى بقرية الحلة بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بمدينة إسنا، وذلك تحت إشراف المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا لمتابعة الحادث.

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

قطار يدهس مواطن بالاقصر

اخبار مصر اليوم

مزلقان نجع الخطباء بالاقصر

مصرع مواطن اسفل قطار بالاقصر

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