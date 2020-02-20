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مستشفى بنها الجامعي: خروج 7 أطفال بحادث باص طوخ بعد تماثلهم للشفاء

الخميس، 20 فبراير 2020 05:55 م
مستشفى بنها الجامعي: خروج 7 أطفال بحادث باص طوخ بعد تماثلهم للشفاء جانب من الحادث
القليوبية نيفين طه

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أكد الدكتور عمرو الدخاخني، مدير مستشفي بنها الجامعي للشؤون العلاجية، خروج 7 أطفال من ضمن 11 طفلا استقبلتهم المستشفي بالأمس، إثر حادث تصادم سيارة بأخرى ربع نقل بطريق خط 12 بنها.

وأشار في تصريح خاص لليوم السابع، إلى أن الأطفال الذين تم خروجهم تماثلوا للشفاء، وأنه باقي 4 اطفال منهم طفلة بالعناية المركزة،والأخرين بالطوارئ تحت الملاحظة،كما أن سائق السيارة ربع نقل يتم حجز أيضا بغرفة العناية المركزة.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بوجود بلاغ بوفاه سائق وإصابة 11 طفلا ،أثناء ذهابهم للحضانة بقرية عرب الرملة قويسنا التابعة لمحافظة القليوبية.

وعلي الفور انتقل الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ،وتبين أن الأطفال كانوا يستقلون سيارة سوزوكي لنقلهم الي الحضانة بقرية عرب الرملة قويسنا التابعة لمحافظة الموفية،فأصطدمت بهم سيارة ربع نقل تابعة لمديرية التعليم بطريق خط 12 بنها،و تبين ان جميع الأطفال مقيمين بقرية العبادلة مركز طوخ،واسفر الحادث عن وفاه سائق السيارة السوزوكي التي كانت تستقل الأطفال وأصيب 11 طفلا تم نقلهم جميعاً الي مستشفي بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة،وتم التحفظ علي السائق المتسبب في الحادث وجارى إزالة آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

وقال الدكتور عمرو الدخاخني مدير مستشفي بنها الجامعي للشؤون العلاجية، إن المستشفي تلقت اليوم 11 طفلا مصابا بحادث تصادم بطريق خط 12 ببنها، مضيفا في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أن الأطفال المصابين تتراوح أعمارهم مابين 3 إلي 5 سنوات ،وأن إصابتهم تراوحت مابين كسور وكدمات ،بجانب أنه تم نقل طفلتين الي العناية المركزة بالطوارئء، كما تم التحفظ على جثة السائق المتوفي تحت تصرف النيابة العامة.

وينشر اليوم السابع اسم المتوفى وهو محمود سامى مرسى 21 سنة سائق سوزوكى سيارة الأطفال من قرية العبادلة والمصابين وهم ،عادل فهمى عرفة 45 سنة سائق ربع النقل من مدينة بنها اشتباة كسر فى الساقين ، ومحمد محمود جلال 4سنوات من قرية العبادلة (اشتباة كسر فى اليد) وعلياء محمود السيد بكر 5سنوات (جروح فى الوجة) ومحمد محمود السيد بكر 4سنوات (جروح سطحية فى الوجة) وليان السيد عبد الجليل 4سنوات (كدمات) وسلمى سعيد حسن 4سنوات  (اشتباة مع بعد الأرتجاج) وعبد الله حسام بدر 5 سنوات (كدمات) وفيروز عبد الله بدر 3 سنوات (كدمات) وحسين زين على 4سنوات  (كدمات) واحمد محمد  5سنوات (كدمات) ومحمد عبد الرحمن سيد 5سنوات (كدمات).


حادث تصادم

امن القليوبية

اخبار مصر

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