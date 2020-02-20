مستشفى أرمنت تنظم ندوة لطالبات المدرسة الصناعية حول فيروس كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

نظم الدكتور أحمد بسيوني مدير عام مستشفى أرمنت التخصصي غرب محافظة الأقصر، ندوة في مدرسة أرمنت الصناعية بنات، حول "فيروس كورونا"، وذلك بالتنسيق مع حسن نوبى على مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق بمستشفى أرمنت، ورواية إبراهيم أخصائي الصحافة والإعلام التربوى بمدرسة أرمنت، والتى تم خلالها تقديم شرح وافي حول "كورونا" تعريفه وطرق الوقاية منه وأعراضه وكيفية التعامل معه ومع الحالات المصابة.

وشرح الدكتور أحمد بسيوني مدير عام مستشفى أرمنت خلال الندوة، تفاصيل "فيروس كورونا" وهل هناك علاج له، وكيفية انتقاله، حيث حضر الندوة نخبة من إدارة المدرسة وهم كل من محمود شرقاوى موجه الصحافة والإعلام بمركز أرمنت، وأحمد الحساني مدير عام المدرسة، وعبد الناصر محمود مدير إدارة المدرسة، وعدد من المدرسين بالمدرسة ومن الإدارة التعليمية.

وأكد الدكتور أحمد بسيوني مدير عام المستشفى، أن مستشفى أرمنت التخصصى النموذجى فى أتم الاستعداد لنشر التوعية الصحية على مستوى محافظة الأقصر ومدينة أرمنت، وذلك للنهوض بمستوى المنظومة الصحية بمحافظة الأقصر ونواحيها.

كما نظمت مستشفى أرمنت التخصصى النموذجى بمحافظة الأقصر، تحت إدارة الدكتور أحمد بسيوني مدير عام المستشفى، والدكتور عبد الرحمن محمود نائب مدير عام المستشفى، دورة تدريبية لجميع العاملين بالمستشفى عن السلامة والصحة المهني، لحث العاملين على الاهتمام بها وكيفية التعامل مع الحريق وطرق التعامل معه وكيفية التعامل مع خطط الإخلاء، وكيفية التعامل والتصدي للكوارث الداخلية والخارجية، وذلك تحت إشراف الدكتور هشام على محاضر في إدارة البحوث للسلامة والصحة المهنية، وبإشراف المهندسة بدور عرابى رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، وأحمد النوبى رئيس الشؤون المالية والإدارية بالمستشفى، حيث أكد الدكتور أحمد بسيوني مدير عام المستشفى على ضرورة الاهتمام وعدم التقصير والتعامل بحرفية وحذر مع الحريق، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى.