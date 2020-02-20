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مركز شباب باريس يتسقبل ندوة للتوعية بترشيد المياه.. اعرف التفاصيل

الخميس، 20 فبراير 2020 04:14 م
مركز شباب باريس يتسقبل ندوة للتوعية بترشيد المياه.. اعرف التفاصيل وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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نظمت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى بالتعاون مع قطاع المياه  الجوفية ووزارة الشباب والرياضة ندوة للتوعية المائية اليوم بمركز شباب باريس بمحافظة الوادى الجديد، بعنوان "المياه الجوفية وطرق المحافظة عليها".

حاضر فى الندوة الجيولوجى شكرى كرار مدير تفتيش المياه الجوفية بباريس محافظة الوادى الجديد وتوضيح الدور الذى تقوم به الدولة ممثلة فى وزارة الرى من اجل توفير المياه والمحافظة عليها من الهدر والتلوث.

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد، و التعريف بحجم المشكلة المائية فى مصر وطبيعتها والتأكيد على استراتيجية الدولة فى مجال الشأن المائى والمتمثلة فى اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات التى تواجه الشأن المائى بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع.

أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملى من خلال قيام الطلبة والطالبات ومراكز الشباب بمحافظة الوادى الجديد وقراها بتدشين حملات توعية لتوعية جموع المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه ونشر ثقافة التوعية المائية بين جموع المواطنين وربات البيوت وطلبة المدارس والجامعات لمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها والكف عن إهدارها وتلويثها.

وتم توزيع جوائز نقدية من قبل مديرية الشباب والرياضة على الفائزين بمسابقة الندوة وهدايا من منتجات الإعلام المائى فى نهاية اللقاء.

الجدير بالذكر أنه مع إقرار السياسة المائية لتحقيق أهداف الخطة القومية لإدارة الموارد المائية التى تتضمن سياسة المشاركة فى إدارة الموارد المائية على مختلف المستويات فقد استلزم الأمر وجود جهة مسئولة عن مشاركة المزارعين فى وضع استراتيجية بهذا الخصوص والتأكد من التنفيذ الجيد لها و تفعيل مشاركة منظمات مستخدمى المياه فى إدارة تلك الموارد، تحت اسم التوجيه المائى.


الرى

ترشيد المياه

السياسة المائية

الوادى الجديد

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اخبار مصر

اخبار اليوم

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