مدير نظم معلومات الإنتاج الحربى: التحول الرقمى يسهل أداء الخدمات للمواطنين

كتب وليد عبد السلام

أكد اللواء مصطفى الصادق، مدير مركز نظم المعلومات بوزارة الإنتاج الحربى أن التحول الرقمى هام ويسهل أداء الخدمات للمواطنين سواء داخل منظومة التأمين الصحى الشامل أو خارجها كما يضمن تأمين البيانات وسريتها.

وأضاف مدير مركز نظم المعلومات بوزارة الإنتاج الحربى خلال فاعليات المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة الذي عقد اليوم بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي أن هناك سلسلة من الإجراءات التى تضمن نجاح وصول الخدمات للمواطن منها الكول سنتر الذي يستهدف حل اى مشكلات تواجه المنتفع .