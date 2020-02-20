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مدير نظم معلومات الإنتاج الحربى: التحول الرقمى يسهل أداء الخدمات للمواطنين

الخميس، 20 فبراير 2020 02:41 م
مدير نظم معلومات الإنتاج الحربى: التحول الرقمى يسهل أداء الخدمات للمواطنين وزارة الإنتاج الحربى
كتب وليد عبد السلام

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أكد اللواء مصطفى الصادق، مدير مركز نظم المعلومات بوزارة الإنتاج الحربى أن التحول الرقمى هام ويسهل أداء الخدمات للمواطنين سواء داخل منظومة التأمين الصحى الشامل أو خارجها كما يضمن تأمين البيانات وسريتها.
 
 
وأضاف مدير مركز نظم المعلومات بوزارة  الإنتاج الحربى خلال فاعليات المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة الذي عقد اليوم بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي أن هناك سلسلة من الإجراءات التى تضمن نجاح وصول الخدمات للمواطن منها الكول سنتر الذي يستهدف حل اى مشكلات تواجه المنتفع .
 
 
وقالت الدكتورة مي المليجي مدير وحدة التحول الرقمي بإدارة المشروع التأمين الصحي الشامل، أن التحول الرقمي يوفر على المواطنين الوصول للمعلومة دون عوائق وتضيع للوقت، وزارة الصحة لديها رؤية واضحة فى ذلك الوضع حيث كان من المهم أن يكون لدينا قاعدة بيانات المرضى وقاعدة بيانات أخرى.
 
 
وفى نظام التسجيل يتم تسجيل الأسرة كاملة ويتوجة للوحدة الصحية ونبحث بالرقم القومى ويأخذ الخدمة الصحية.
 
 
وأوضحت، أن تم تشكيل وحدة لإدارة مشروع التحول الرقمي وتطبيق المشروع على أرض الواقع ولفتت إلي أن التحول الرقمي سوف يساهم في تطوير وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
 
 
وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان  أكدت حرص وزارة الصحة والسكان على تنظيم سلسة من المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لابراز جهود الدولة لانجاح مشروع التأمين الصحي الشامل.
 
 
وأكد الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحي الشامل نستهدف زيادة الوعي المجتمعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل والعمل على خلق أليات مباشرة للحوار والتفاعل المجتمعي مع الخبراء والمستفيدين من الخدمات الصحية في المنظومة.
 
 
يشار إلي مشاركة عدد كبير من القيادات المصرية في مجال الصحة ورؤساء هيئات التأمين الصحي الشامل والرعاية الطبية، وعدد من ممثلي الكيانات الطبية الخاصة، بالإضافة لعدد من النواب، الإعلاميين، النشطاء من الشباب والمواطنين والأمر الذي من شأنه العمل على خلق حالة حوار مجتمعي من مختلف وجهات النظر بما يعمل على زيادة التواصل بين منظومة التأمين الصحي الشامل والمستفيدين بشكل عام.

 


الصحة

التأمين الصحي

منظومة التأمين الصحي

الصحة العالمية

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