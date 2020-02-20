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مدير مشروع التأمين الصحى: الكل سواسية بالمنظومة الجديدة ونضمن جودة الخدمة

الخميس، 20 فبراير 2020 02:02 م
مدير مشروع التأمين الصحى: الكل سواسية بالمنظومة الجديدة ونضمن جودة الخدمة الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحي الشامل
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر أن هناك مساعى كبيرة لتطوير منظومة الصحة في مصر مرتكزة إلي آليات العدالة الاجتماعية مشيرا إلى أن مصر تؤسس لتغطية صحية شاملة تهتم بالأسرة ككل مضيفا أن هناك تجربة مهمة لتطبيق المنظومة الجديدة فى محافظة بورسعيد.

وأضاف جون جبور خلال فاعليات المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة تحت عنوان "المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة... صحتك أمانك" أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل يعتمد على طب الأسرة ونظم الحوكمة والملفات الطبية ونظم الإحالة التي تعتمد على التحول الرقمى.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل أن الكل سواسية فى منظومة التأمين الصحي الشامل حيث تكمن عظمة نظام التأمين الصحي الشامل الذى دشنة الرئيس فى التزام الدولة بتقديم الخدمات الصحية بجودة عالية لكل المصريين وغير القادرين على حد سواء.

وتابع : القيادة السياسية اهتماما كبيرا بمنظومة الصحة لتطوير القطاع من خلال تغطية صحية شاملة لكل المصريين اتساقا مع مبادئ العدالة الاجتماعية مضيفا أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو مشروع الدولة والذي سيمتد لتغطية كل المحافظات.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان  أكدت حرص وزارة الصحة والسكان على تنظيم سلسة من المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لابراز جهود الدولة لانجاح مشروع التأمين الصحي الشامل.

 


الصحة

التأمين الصحي

منظومة التأمين الصحي

الصحة العالمية

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