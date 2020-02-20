مدعى عام سويسرا يوجه اتهامات لناصر الخليفى رئيس مجموعة بى.إن الإعلامية

رويترز

قال المدعى العام فى سويسرا، إنه وجه اتهامات إلى جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا، موضحا أنه وجه اتهامات إلى ناصر الخليفى رئيس مجموعة بي.إن الإعلامية، مضيفا أن الاتهامات تتعلق بحقوق بث مباريات عدد من البطولات منها كأس العالم وكأس القارات.

وكانت المعارضة القطرية، سلطت الضوء على قضية الفساد الشهيرة المتورط فيها ناصر الخليفى، مدير شبكة "بين سبورت" القطرية، ورئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، مؤكدة أنها أسوأ فضيحة في تاريخ كرة القدم.

موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أكد أن رشاوى تنظيم الحمدين للفيفا بدأت بشائعات تصاعدت تدريجيًّا لتصل إلى مرحلة اليقين التام بأن تنظيم الحمدين ورجاله أنفقوا مئات الملايين من الدولارات للمسؤولين في الفيفا للحصول على حق تنظيم كأس العالم 2022.