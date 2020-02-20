محافظ بورسعيد: أولويات برنامج "مشروعك" هو دعم وتشغيل الشباب

بورسعيد – السيد فلاح

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم المشروعات الصناعية للشباب والتي تحقق نجاحات كبيرة مثل مشروع الـ58 مصنع ومشروع الـ54 مصنع الذين انتجوا وقاموا بتصدير منتجاتهم للاسواق المحلية والعالمية في مدة وجيزة .

جاء ذلك خلال لقاء الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع مسئولي برنامج مشروعك.

وشدد المحافظ علي دعم المشروعات الصناعية للشباب ، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا فى مساندة الشاب الجاد الذى يسعى للاستثمار والإنتاج ، مما يساهم فى زيادة معدلات الإنتاجية ويفتح مزيد من فرص العمل ، وأكد اللواء عادل الغضبان ، أن ذلك يأتى من منطلق حرص الدولة على تفعيل الدور الإيجابى للشباب وتمكينهم فى مختلف القطاعات، والذى يساهم فى زيادة معدلات التطوير والتنمية التى تستهدفها البلاد ، مشيرا أن بورسعيد شهدت فى الآونة الأخيرة طفرة صناعية اقتصادية حقيقية ، تؤهلها لتكون من أهم المدن الصناعية فى مصر .

يذكر أن التقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق بمقر الوزارة ،وبحضور قيادات من الجانبين حيث تم استعراض خطوات العمل التنفيذي فى مشروعات الاسكان القائمة بالمحافظة، التى عرضها المحافظ ووجهه النظر ،حول تخطي بعض العقبات الفنية التى تظهر أثناء التنفيذ .

كما عرض محافظ بورسعيد الخطط والمشاريع المستقبلية، بمختلف المجالات بما تمثله بورسعيد من أهمية، كقاطره للاقتصاد القومي المصري، وتضمن اللقاء سبل الحفاظ على التراث المعماري والمبانى التراثية ببورسعيد ،والتى تحتل المرتبة الثالثة علي مستوى الجمهورية فى عدد المباني التراثية القائمة بها.

وأبدي الوزير ترحيبه بالمساهمة فى دعم المشروعات العمرانية ومشروعات البنيه التحتية، التى تحافظ على ما وصلت اليه بورسعيد من مستوى متميز بين المحافظات إلى جانب دعم خطط المحافظة، للاحتفاظ بعدم وجود عشوائيات بها ،كما تم مناقشة دفع العمل فى مشروعات المرافق العام والخاصة بمشروع الاسكان الاجتماعي فى المرحلة الثالثة منه والجاري العمل بها .