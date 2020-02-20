محافظ بنى سويف يسلم 15 ألف جنيه إعانات عاجلة للأسر الأولى بالرعاية

بني سويف أيمن لطفي

سلم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف 15 ألف جنيه إعانات مالية، لـ30 أسرة من الأولى بالرعاية، مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية ولمساعدتهم فى تحمل أعباء المعيشة والوفاء بالتزاماتهم واحتياجاتهم.

وذلك خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين بديوان عام المحافظة اليوم الخميس، لبحث مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم، وذلك بحضور محمد صفوت إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، والتنفيذيين المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومدراء المديريات والمصالح الحكومية.

وناقش محافظ بنى سويف حزمة من المطالب العامة والجماهيرية فى القطاعات الخدمية والمرافق، والتى شملت قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتربية والتعليم والطرق والري والشباب والرياضة، وأصدر المحافظ تكليفاته للتنفيذيين المعنين باتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية مطالب المواطنين بمختلف مراكز المحافظة في الخدمات والمرافق وفق المتاح من الموارد والإمكانيات في إطار الإلتزام بالقانون.

ومن أبرز المشكلات التي ناقشها محافظ بني سويف خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين، المطلب الخاص بمشكلة تأخر تشغيل مشروعي الصرف الصحي بقرية منشأة طاهر مركز اهناسيا، على الرغم من إنهاء المشروع منذ أكثر من 3 سنوات واستلمته شركة المياه، إلا أن مشكلة عدم توفير مولد مقاوم للفولت الكهربائي اللازم للتشغيل كان عائقا أمام دخول المشروع الخدمة، وأصدر المحافظ تكليفاته للمعنيين من قطاع الكهرباء والوحدة المحلية لسرعة حل المشكلة وتوفير المولد اللازم لتشغيل المشروع ودخوله الخدمة، وأفاد مسؤول قطاع الكهرباء" الذي حضر اللقاء" بأنه تم الانتهاء من توفير المولد، وسيتم توريده وتركيبه "في غضون شهر من الآن"، لذلك وجه المحافظ رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة مع مسؤولى الكهرباء لحين استلام وتركيب المولد وتشغيل المشروع، وذلك تحت متابعة من مكتب المحافظ.

كما وجه محافظ بني سويف باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق والحصول على الإفادات الفنية والإجرائية من الوزارات والجهات المعنية، لحل مشكلة محطة صرف أبوسليم وتأخر دخولها الخدمة، مؤكدا على أنه سيبذل قصارى جهده لسرعة تشغيل المشروع في القريب العاجل.

كما ناقش المحافظ الشكوى التي تقدمت بها إحدى المواطنات بقرية المعصرة بالواسطى، والتي تتضرر فيها من حدوث تصدع بحوائط وأرضيات منزلها بسبب أعمال حفر خاصة بتوصيل مشروع الصرف الصحي قامت بها إحدى الشركات المسند إليها مشروع الصرف الصحي بالقرية، مما استلزم صدور قرار إداري بإخلاء المنزل لخطورته على ساكنيه، و كلف محافظ بني سويف مسؤولي فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المتسببة في إلحاق الضرر بالمنزل بتحمل تكاليف استئجار سكن مؤقت للأهالى المتضررين، على أن يتم التنفيذ يوم الأحد القادم، وإخطاره بتدبير السكن، وذلك بصفة مؤقتة لحين حل مشكلة المنزل، بالإضافة إلى تسليم محافظ بني سويف سماعة طبية لأحد المسنين من قرية الحومة مركز الواسطى، والتى كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتوفيرها مراعاة لظروف المواطن الصحية وضعف حاسة السمع لديه.