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محافظ القاهرة يشكل لجنة لفحص العقارات المجاورة لعقار الشرابية المنهار.. صور

الخميس، 20 فبراير 2020 11:14 ص
محافظ القاهرة يشكل لجنة لفحص العقارات المجاورة لعقار الشرابية المنهار.. صور عقار الشرابية المنهار
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عقار الشرابية المنهار، والذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص، حيث قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة له، وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مؤكداً ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الانهيار فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.
 
 
كما وجه محافظ القاهرة، مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار، وتوفير الرعاية الكاملة لهم.
 
 
كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغاً بانهيار جزء من عقار يقع فى 41 ش حجازي السعدنى من شارع معمل الصابون بالشرابية، حيث تبين أن العقار يتكون من أرضى ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية وسقط نصف العقار مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.
 
 
رافق المحافظ، الدكتور حسام الدين فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والنائبين إيهاب العمدة وعمرو وطنى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
 
وكان فريق من نيابة الشرابية، انتقل لمعاينة موقع انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، وأمرت بتشريح جثة ربة منزل ونجلها لقوا مصرعهما أسفل الانقاض والتصريح بالدفن، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بتشكيل لحنة هندسية لمعاينة المكان ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تاثرت بالانهيار من عدمه.
 
عقار الشرابية المنهار (1)
عقار الشرابية المنهار 

عقار الشرابية المنهار (2)
عقار الشرابية المنهار 

محافظ القاهرة يتفقد عقار الشرابية المنهار
محافظ القاهرة يتفقد عقار الشرابية المنهار
 
وكانت ربة منزل وابنها لقيا مصرعهما فيما أصيبت ابنتها، بعد انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الشرابية، وكشفت تحقيقات النيابة أن العقار صادر له أمر إزالة منذ عام 1998، إلا أن سكانه قاموا بالطعن على القرار واستمروا في العيش فيه.
 
 
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوقوع انهيار بأحد العقارات بشارع البستانى، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى وتبين انهيار عقار بشكل جزئى ومصرع  سيدة وابنها وإصابة فتاة، وتبين أن العقار قديم، وأيل للسقوط وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

عقار الشرابية

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القاهرة

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