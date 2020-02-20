محافظ السويس: وفرنا 12ألف و500فرصة عمل العام الماضي و300مليون للصرف الصحي

كتب محمود حسين

أكد الدكتور عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أنه تم توفير 12 ألف و500 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة خلال العام الماضي، وأن السويس محافظة واعدة وستكون عاصمة مصر الاقتصادية.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال، بشأن تعثر مشروعات التنمية في محافظة السويس، وعدم الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي للمحافظة، فضلا عن إغلاق الشوارع الرئيسية بمدينة بور توفيق، والتكدس المرورى للسيارات بالشوارع نتيجة عدم استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات، وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية وتسببها في غلق الشوارع، وتدنى مستوى النظافة العامة والتجميل، وعدم وجود شواطئ شعبية، وانتشار ظاهرة التعديات على أراضى الدولة بمنطقة الكورنيش، وعدم الإعلان عن موازنة صندوق التنمية المحلية والمشروعات الممولة منه، وعدم الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لمديريات الخدمة.

وأكد النائب عبد الحميد كمال، وجود تعثر في المشروعات التنموية بالمحافظة، بالإضافة إلى عدم اكتمال المخطط العام والتفصيلي، وانتشار الأسواق الشعبية دون قيام شرطة المرافق بدورها، وإغلاق شارع بورتوفيق الذي يمثل متنفسا لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى عدم وجود شاطئ عام يليق بالمواطنين.

وعقب محافظ السويس، قائلاً: "طلبات الإحاطة التي استعرضها النائب عبد الحميد كمال أعطتني إحساسا بعدم وجود محافظ بالسويس، وعدم وجود أي جهود يتم بذلها بالمحافظة".

ونفى المحافظ وجود أي شوارع مغلقة بالمحافظة، قائلا: "لكن هناك إجراءات أمنية تتطلب تأمين بعض المنشآت مثل المنشآت القضائية، والجهات الأمنية في المحافظة تقوم بدورها علي أكمل وجه، والأمن متوفر في كل المناطق بفضل جهود وزارة الداخلية ومديرية الأمن"، مشيراً إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع المستشار عمر مروان وزير العدل لإنشاء مدينة تحت مسمى "مدينة العدل" لتجميع جميع المنشآت الخاصة بوزارة العدل.

كما استعرض المحافظ بعض الجهود المبذولة حاليا، والتي من بينها قيام رئيس الوزارء بتخصيص مبلغ ٣٠٠ مليون جنيه لرفع كفاءة جميع محطات الصرف الصحي بالمحافظة، والتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مستشفى عام جديد بتكلفة ١,٨ مليار جنيه، مع العمل على رفع كفاءة المستشفيات القديمة، وتم توفير ١٢ ألف و ٥٠٠ فرصة عمل لشباب المحافظة في العام الماضي، خاصة أن مدينة السويس الجديدة يحيطها ثلاث مناطق اقتصادية، بالإضافة إلي عمل مخطط عام لمنطقة شرق القناة ومخططين لغرب القناة.

وقال محافظ السويس إن مدينة السويس الجديدة الجاري العمل على إنشاءها ستصبح عاصمة مصر الاقتصادية من خلال إنشاء موانئ و٣ مناطق اقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء كورنيش بطول ٥ كيلو متر على غرار كورنيش العلمين الجديدة.