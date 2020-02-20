محافظ الدقهلية خلال اجتماع تقنين أملاك الدولة: "لن نتهاون فى حق الشعب"

فريق المحافظات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم لمناقشة آخر تطورات ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة واجراءات التصالح مع المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا تهاون في تحصيل حق الشعب من تقنين أوضاع أملاك الدولة والتصالح مع المخالفين وفقا للقوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة، مشيرا إلى أهمية انتهاء كافة الإجراءات لكافة الطلبات بأقصى سرعة.

وأكد مختار أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حق الدولة، وأنها حريصة على مصلحة المواطنين بما لا يخالف القانون ولا يتسبب في إهدار أموال الدولة وبما يحقق صالح الجميع.

وأوضح محافظ الدقهلية أن ملف تقنين الأوضاع يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يحرص على الحفاظ على موارد الدولة وحسن توظيفها لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين.

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اننا استهدفنا خلال الفترة الماضية تحقيق مهام ضرورية داخل ديوان عام المحافظة تستهدف إرضاء المواطنين وايضا العاملين مشيرا عمليات الإحلال والتجديد للقاعة الكبرى لتليق بمحافظة الدقهلية العريقة والصيانة الكاملة لمبنى الديوان داخلة وخارجه وتنفيذ مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، وصالة للجيم ومسجد وحضانة لأبناء العاملين هذا بالإضافة الى تدشين منظومة النظافة بصناديق جديده وسيارات مكنسية وجرارات

وكان ذلك خلال اللقاء الذى عقدة محافظ الدقهلية لمديرى الادارات وجموع العاملين بديوان عام المحافظة وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وقد اكد محافظ الدقهلية على ان هناك تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود والاخلاص فى العمل من اجل تحقيق المزيد من الانجازات لصالح مواطني الدقهلية الذين يستحقون منا كل الجهد والعمل لتظل الدقهلية رائده واشار الدكتور مختار ان علينا جميعا ان نعمل كفريق عمل واحد موضحا انه لا أحد يمكن ان ينجح بمفرده.