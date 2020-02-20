محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ترعة المريوطية بطول 3 كم ..صور

كتب سيد الخلفاوى

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على متابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير وتدبيش جسر ترعة المريوطية والجارى تغطيتها على مساحة 200 متر من الترعة لإنشاء موقف لسيارات السرفيس، وتدبيش جسر الترعة وتطويره بطول 3 كم بداية من شارع الهرم وحتى الطريق الدائرى .

وأضاف المحافظ أن الأعمال الجارى تنفيذها ستساهم بشكل كبير فى الارتقاء بالمظهر الحضارى بما يعود بالنفع والمصلحة العامة للمواطن، إضافة إلى أنه يعد محور مرورى رئيسى للمزارات السياحى .

وأكد راشد على متابعة دورية للأعمال للانتهاء منها وفق الجدول الزمنى المحدد مع الالتزام بتنفيذ مخطط التطوير والتدبيش لجسر الترعة بما يحقق المظهر الجمالى الذى يتماشي مع الشكل الحضارى الذى سوف تبدو عليه الترعة بعد التطوير .

وتابع راشد على أرض الواقع الأعمال الأولية التى تم تنفيذها لتدبيش جسر الترعة موجها بالانتهاء من شريحة مبدئية لمعاينتها على الطبيعة لتطبيقها بباقى أعمال التطوير، ومشدداً على إزالة اى معوقات على الفور للانتهاء من الأعمال .

وشدد راشد على انشاء أماكن لانتظار السيارات وممشي للمواطنين وسور حضارى، مشيراً بأن المحافظة لاتدخر جهدآ في النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تابع المحافظ خلال جولته حالة النظافة والاشغالات بشارع ترسا بحى الطالبية موجهاً بتكثيف حملات النظافة والتجريد ورفع الأتربة ومشدداً على مجازاة المقصرين فى أعمال النظافة .

كما تفقد راشد طريق المنصورية والمقرر تنفيذ أعمال تطوير له وذلك استكمالاً لمنظومة رفع كفاءة الطرق وتحسين الصورة البصرية التى تنفذها محافظة الجيزة .

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش .

وفى السياق بدأت أجهزة محافظة الجيزة فى بناء سور بطول ترعة المريوطية لحماية المارة والسيارات من السقوط فيها، حيث بدأت مدينة ابو النمرس برئاسة الدكتور ياسر فرج، بناء بناء سور الترعة بنطاق المركز .

كما بدأت أجهزة المحافظة، إنشاء سور خرسانى على طريق المريوطية بمنطقة دهشور بالبدرشين، لتأمين السيارات المارة ومنع سقوطها فى ترعة المريوطية، حيث سيتم إنشاء السور عن طريق تركيب حوائط جاهزة وتم وضع القواعد الخاصة بها على جانب الطريق بعد رفع الرمال والمخلفات بطول الطريق، تحت إشراف الدكتور محمد بهلول، رئيس مركز ومدينة البدرشين وعلى عرفة نائب المدينة للقرى وسمير هاشم رئيس وحدة دهشور.