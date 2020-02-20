سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على سرعة الانتهاء من مخططات الامتداد العمرانى

الخميس، 20 فبراير 2020 08:45 م
محافظ الإسكندرية يشدد على سرعة الانتهاء من مخططات الامتداد العمرانى جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المخطط المقترح ومشروع تنمية وتطوير الامتداد العمرانى الجديد شرق وغرب الإسكندرية وذلك خلال اجتماعين موسعين عقدهم اليوم المحافظ مع جميع الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، بحضور اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام بالمحافظة، والمهندس علاء عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية إلى أنه خلال الاجتماعين؛ أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من وضع مخططات تفصيلية للمناطق بشرق الإسكندرية وفقا للمخطط الاستراتيجى العمرانى للمدينة على أن يتم مراعاة توفير كافة احتياجات المرافق العامة للمواطنين، وتوفير شبكة طرق مناسبة لنقل الحركة بين شرق ووسط المدينة، مشددا على الإلتزام بالمخطط الزمنى الواضح الذى تم وضعه للانتهاء من جميع الإجراءات خلال ثلاثة أسابيع.

وتم استعراض موقف الإجراءات التى تقوم بها محافظة الإسكندرية لتحويل حى العامرية أول والعامرية ثان إلى مركز ومدينة حتى يمكن لأهل الإسكندرية الموجودين بالقرى الاستفادة من الخدمات التى تقدمها المحافظة وتوفير كافة المرافق اللازمة للقرى.

يذكر أن المكتب الاستشارى الألمانى قد أجرى دراسة لوضع  المخطط الاستراتيجى لمدينة الإسكندرية 2030 ، و أشارت الدراسة الى أن الاسكندرية تحتاج الى  الامتداد العمرانى ، حيث ذكرت الدراسة انه نحو نصف سكان الإسكندرية مايقرب من 46.5% من سكان الاسكندرية  يعيشون فى مناطق غير مخططة والتوسع العشوائى فى الأراضى الزراعية المحيطة بالكتلة العمرانية القائمة والمناطق غير المخططة تعانى من ارتفاع كثافات المبانى، وسوء حالة الطرق، وانخفاض مستوى الخدمات والبنية التحتية و الكثافات السكانية فى المناطق غير المخططة والتى ترتفع بنحو 17% عن تلك التى فى المجاورات السكنية المخططة.


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

شرق الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة