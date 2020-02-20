محافظ الإسكندرية يشدد على سرعة الانتهاء من مخططات الامتداد العمرانى

الإسكندرية جاكلين منير

ناقش اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المخطط المقترح ومشروع تنمية وتطوير الامتداد العمرانى الجديد شرق وغرب الإسكندرية وذلك خلال اجتماعين موسعين عقدهم اليوم المحافظ مع جميع الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، بحضور اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام بالمحافظة، والمهندس علاء عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية إلى أنه خلال الاجتماعين؛ أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من وضع مخططات تفصيلية للمناطق بشرق الإسكندرية وفقا للمخطط الاستراتيجى العمرانى للمدينة على أن يتم مراعاة توفير كافة احتياجات المرافق العامة للمواطنين، وتوفير شبكة طرق مناسبة لنقل الحركة بين شرق ووسط المدينة، مشددا على الإلتزام بالمخطط الزمنى الواضح الذى تم وضعه للانتهاء من جميع الإجراءات خلال ثلاثة أسابيع.

وتم استعراض موقف الإجراءات التى تقوم بها محافظة الإسكندرية لتحويل حى العامرية أول والعامرية ثان إلى مركز ومدينة حتى يمكن لأهل الإسكندرية الموجودين بالقرى الاستفادة من الخدمات التى تقدمها المحافظة وتوفير كافة المرافق اللازمة للقرى.

يذكر أن المكتب الاستشارى الألمانى قد أجرى دراسة لوضع المخطط الاستراتيجى لمدينة الإسكندرية 2030 ، و أشارت الدراسة الى أن الاسكندرية تحتاج الى الامتداد العمرانى ، حيث ذكرت الدراسة انه نحو نصف سكان الإسكندرية مايقرب من 46.5% من سكان الاسكندرية يعيشون فى مناطق غير مخططة والتوسع العشوائى فى الأراضى الزراعية المحيطة بالكتلة العمرانية القائمة والمناطق غير المخططة تعانى من ارتفاع كثافات المبانى، وسوء حالة الطرق، وانخفاض مستوى الخدمات والبنية التحتية و الكثافات السكانية فى المناطق غير المخططة والتى ترتفع بنحو 17% عن تلك التى فى المجاورات السكنية المخططة.