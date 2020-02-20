محافظ أسوان لوزيرة الثقافة: دوركم قوى ناعمة للتواصل بين الشعوب.. صور

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن للثقافة والفنون دور رائد بإعتبارها القوى الناعمة لمصر ونافذة التواصل مع الشعوب والثقافات الأخرى وخاصة التى تربطنا بها أواصر التاريخ والجغرافيا وأيضاً روابط الأخوة والإنتماء والمصالح المشتركة إفريقياً وعربياً.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قصر ثقافة توشكى بعد تنفيذ عملية إحلاله وتجديده بتكلفة وصلت إلى 33 مليون جنيه ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ونائب نصر النوبة ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب ، بجانب القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم وإهتمامها الكبير لدعم المنظومة الثقافية والفنية بأسوان عاصمة الإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء سواء بتطوير وإنشاء المواقع الثقافية المختلفة أو بإطلاق العديد من الإنشطة والفاعليات والتى يأتى على رأسها حالة الزخم الفنى والثقافى الكبيرة التى تحتضنها مختلف المواقع الثقافية بالمحافظة حالياً للإحتفال بالظاهرة الفلكية الفريدة لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بأبو سمبل ، مؤكداً على أن ذلك.

وعقب الإفتتاح قامت الوزيرة والمحافظ بتفقد مكونات وأقسام قصر ثقافة توشكى والذى يخدم أهالى 7 قرى ويعد من أقدم المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة حيث يعود تاريخه إلى عام 1964 ، وكان قد توقف العمل به منذ ثلاث سنوات نتيجة لتصدع المبنى.

ووجهت وزيرة الثقافة أثناء زيارتها فى العام الماضى لموقع القصر بسرعة إنهاء أعمال إحلاله وتجديده وإستغلال كامل مساحة الأرض المخصصة له وهى 1245 م2، ويضم القصر مسرح يسع نحو 180 كرسى وغرفة خلع ملابس ملحقة به ، فيما يشتمل الدور الأرضى مكتبة عامة ، وقاعة تكنولوجيا معلومات ، وقاعات المرسم والحرف البيئية والفنون التشكيلية ، بجانب غرف الفنانين والإداريين ، أما الدور الأول فيشمل قاعات أنشطة الطفل وغرفة الإسقاط ، بالإضافة إلى خدمات لذوى القدرات الخاصة.

كما حرصت وزيرة الثقافة والمحافظ على التعرف والإستماع لمختلف المواهب التى يتمتع بها أطفال وشباب القصر ، مطالبه مسئولى الثقافة بدراسة التوسع فى تنظيم دورات تدريبية متخصصة بمجال الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المسابقات الأدبية والفنية من أجل تحفيز وتشجيع النشء والشباب وإتاحة الفرصة لهم لإكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم ورعايتهم بالشكل الأمثل ليكون قصر الثقافة بحق مركز للإشعاع التنويرى والفنى لخدمة أبناء القرية بمختلف فئاتهم وخاصة الشباب والمرأة وذوى القدرات الخاصة.

واختتمت وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان جولتهم بقصر ثقافة توشكى بتفقد معرض باكية للفن التشكيلى من منتجات النخيل للفنان فضل المولى ، أعقبه قيام الوزيرة والمحافظ بحضور أولى العروض الفنية بمسرح القصر الجديد والتى شملت عروض لفرقة أطفال أبو سمبل للفنون الشعبية، وفرقة الطنبورة والفنان عيسى حقار، بجانب فرقة بلغاريا للفنون الشعبية ، بالإضافة إلى فرقة توشكى للفنون التلقائية، فيما قام أهالى قرية توشكى بإهداء دروع تذكارية لوزيرة الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس الهيئة تقديراً على دورهم لإفتتاح هذا الصرح الثقافى بالقرية.