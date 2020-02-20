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ماذا فعل رئيس مدينة دير مواس لمواجهة ظاهرة التعاطى بين الشباب فى القرى؟

الخميس، 20 فبراير 2020 03:06 م
ماذا فعل رئيس مدينة دير مواس لمواجهة ظاهرة التعاطى بين الشباب فى القرى؟ التوعية بمخاطر الإدمان بقرى وتوابع المركز
فريق المحافظات

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عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا ندوة تثقيفية بعنوان (لا للمخدارت) بقرية كفر خزام بالتعاون بين إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة وصندوق مكافحة الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء بقاعة الوحدة المحلية لقرية كفر خزام لتوعية المواطنين والشباب بكيفية الوقاية من إدمان المخدرات وذلك بحضور مسئولي الشباب والطلاب بالمحافظة ومنسق صندوق مكافحة الإدمان ورئيس قرية كفر خزام.

وعلى هامش الندوة، أجرى عدد من الشباب المشارك في الحملة جولة في القرية، لتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وكيفية الوقاية وطرق العلاج وتم توزيع عدد من البوسترات علي المواطنين.

وفي سياق متصل تستكمل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، فعاليات البرنامج القومي لتنشيط القرى الأكثر احتياجا، تحت شعار "يوم في قرية مصرية " وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

أوضح مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، ان إدارة الطلائع نظمت ندوات تثقيفه وتوعوية حول أخطار الامراض المعدية " فيروس كورونا"، وندوة للتنمية البشرية، وورش عمل فنية.

وأكد على اهتمام القيادة السياسية بقري الصعيد، ضمن خطة الدولة لسد الفجوات التنموية داخل القري الأكثر احتياجا، ويتم تنظيم تلك الفعاليات في 9 قري أخري بمراكز المحافظة، بهدف نشر الوعي بضرورة الاهتمام بالتنمية للعمل علي إقامة مشروعات خدمية وانتاجية.

 

 


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