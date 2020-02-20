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لوس أنجلوس الأمريكية تحظر استغلال الحيوانات البرية لأغراض ترفيهية

الخميس، 20 فبراير 2020 11:09 ص
لوس أنجلوس الأمريكية تحظر استغلال الحيوانات البرية لأغراض ترفيهية طائر
وكالات

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حظرت لوس أنجلوس أمس استغلال الحيوانات البرية لأغراض ترفيهية، ما يضع حداً لحفلات فخمة تقام فى هوليوود، وتستخدم فيها الزرافات والنمور وحتى الفيلة لتسلية الضيوف، وقال عضو مجلس المدينة ديفيد ريو، الذى قاد هذه الحملة ووافق عليها زملاؤه بالإجماع: "أثيرت قضية الحيوانات البرية التى تتم إساءة معاملتها قبل 4 سنوات، بعدما جلب صغير زرافة وفيل للمشاركة فى إحياء حفلة فى أحد المنازل فى هوليوود".

وأضاف: "هذا أمر غير مقبول ويجب علينا وضع حد له، لقد حان الوقت لكى تتخذ مدينة لوس أنجلوس إجراءات تؤكد أن معاملة الحيوانات بهذه الطريقة لا تتناسب مع قيم مدينتنا".

وأوضح مكتب ريو أن قضية الحيوانات البرية التى تساق إلى الحفلات الخاصة فى المنازل الفخمة بهوليوود ليست مشكلة جديدة بل تعود إلى سنوات، مع تقديم الجيران شكاوى من الضوضاء والحشود الهائلة التى تتوافد إلى المنازل المحيطة بهم.

ويحظر المرسوم الجديد، الذى يحتاج إلى موافقة رئيس بلدية لوس أنجلوس ليصبح سارى المفعول، استخدام الحيوانات البرية فى الحفلات المنزلية وغيرها من الفعاليات الترفيهية، كذلك يحذّر الأشخاص من ركوب هذه الحيوانات لأغراض الترفيه.

يذكرأن،  تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم كامل من الحكومة الفيدرالية إلى (لوس أنجلوس) لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2028 .
 
وذكرت صحيفة " ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء أنه أثناء حضور ترامب أحد الاجتماعات الإعلامية في (بيفرلي هيلز) مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية المكلفة بتنظيم ألعاب 2028، وقع الرئيس الأمريكي على وثيقة تقدم الدعم الفيدرالي للمدينة، وانضم إليه العديد من المسؤولين الفيدراليين، من بينهم القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف .
 
من جانبه، قال وولف :"إنه يجري التخطيط والإعداد بالفعل لإتمام هذا الحدث بدقة لا تشوبها شائبة، ولكي ينجح هذا الحدث، علينا ضمان تأمين الألعاب الأولمبية".. متعهدا بأن وزارة الأمن الداخلي ستوفر الموارد اللازمة للمساعدة في تأمين الحدث .
 
وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن طوكيو تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020.. وقال ترامب "إنه تلقى دعوة لحضور الدورة الأولمبية لهذا العام من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لكنه لم يتخذ قراره بشأن قبولها من عدمه".
 

لوس أنجلوس

ترفيه

حيوانات

أمريكا

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