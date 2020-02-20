لوس أنجلوس الأمريكية تحظر استغلال الحيوانات البرية لأغراض ترفيهية

حظرت لوس أنجلوس أمس استغلال الحيوانات البرية لأغراض ترفيهية، ما يضع حداً لحفلات فخمة تقام فى هوليوود، وتستخدم فيها الزرافات والنمور وحتى الفيلة لتسلية الضيوف، وقال عضو مجلس المدينة ديفيد ريو، الذى قاد هذه الحملة ووافق عليها زملاؤه بالإجماع: "أثيرت قضية الحيوانات البرية التى تتم إساءة معاملتها قبل 4 سنوات، بعدما جلب صغير زرافة وفيل للمشاركة فى إحياء حفلة فى أحد المنازل فى هوليوود".
وأضاف: "هذا أمر غير مقبول ويجب علينا وضع حد له، لقد حان الوقت لكى تتخذ مدينة لوس أنجلوس إجراءات تؤكد أن معاملة الحيوانات بهذه الطريقة لا تتناسب مع قيم مدينتنا".
وأوضح مكتب ريو أن قضية الحيوانات البرية التى تساق إلى الحفلات الخاصة فى المنازل الفخمة بهوليوود ليست مشكلة جديدة بل تعود إلى سنوات، مع تقديم الجيران شكاوى من الضوضاء والحشود الهائلة التى تتوافد إلى المنازل المحيطة بهم.
ويحظر المرسوم الجديد، الذى يحتاج إلى موافقة رئيس بلدية لوس أنجلوس ليصبح سارى المفعول، استخدام الحيوانات البرية فى الحفلات المنزلية وغيرها من الفعاليات الترفيهية، كذلك يحذّر الأشخاص من ركوب هذه الحيوانات لأغراض الترفيه.
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