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لجنة تتفقد مدرسة أسنت في القليوبية بعد مشاجرة طلابها بألواح الخشب.. صور

الخميس، 20 فبراير 2020 01:11 م
لجنة تتفقد مدرسة أسنت في القليوبية بعد مشاجرة طلابها بألواح الخشب.. صور مدرسة أسنت الثانوية
القليوبية إبراهيم سالم

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ترأس خالد جرامون مدير إدارة كفر شكر التعليمية، فريقا كاملا مكونا من التوجيه المالى والإدارى والأمن والشئون القانونية والمتابعة والتعليم الثانوى، لمتابعة مدرسة الشهيد محمد كريم أحمد ضيف الثانوية بأسنيت، حيث حضر طابور الصباح وسط الطلاب وقام بتحية العلم مع الطلبة والطالبات.

وأكد "جرامون"، أن مدرسة أسنيت الثانوية كانت بمثابة الجامعة دائما وستظل جامعة كما كانت، وأن ما حدث بالأمس ما هو إلا زوبعة بسيطة لا تنم عن طلاب المدرسة، مطالبا الجميع بالتكاتف من أجل الطلاب والعملية التعليمية، وأن مدرسة الشهيد محمد كريم أحمد ضيف الثانوية سميت باسم شهيد ضحى بدمه من أجل وطننا الغالى، ولذلك لابد من الدفاع عن اسم المدرسة لتكون دائما فى المقدمة.

وكانت قد شهدت مدرسة أسنيت الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية، مشاجرة كبيرة بين مجموعة من الطلاب، حيث تم خلالها استخدام التخت والواح الخشب وقطع الحديد، حيث أسفرت عن إصابة طالب ونقله لمستشفى أسنيت التى أحالته بدورها إلى مستشفى بنها الجامعى، وإصابة آخرين بجروح طفيفة، مما تسبب في حالة كبيرة من الهياج داخل المدرسة.

ومن ناحيته قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تلقى بلاغا بوجود مشاجرة بين مجموعة من الطلاب بمدرسة أسنيت الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية، خلال فترة "الفسحة"، تم خلالها التعدي فيما بينهم على بعضهم البعض، إلا أنه تم احتواؤها سريعا، لكن الطلاب فور خروجهم من المدرسة نشبت المشاجرة بينهم من جديد.

وأكد "عجلان"، أن المشاجرة أسفرت عن نقل طالب لمستشفى أسنيت، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي، لحاجته للرعاية المركزة، مشيرا إلى أن خالد جرامون مدير إدارة كفر شكر التعليمية، أصدر قرار بإعفاء مدير المدرسة من منصبه، وتم استدعاء الشرطة، موضحا أنه أهالى الطلاب حرروا محضرا بالصلح فيما بينهم بمركز كفر شكر.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم إحالة الموضوع للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتنسيق مع الشؤون القانونية بإدارة كفر شكر التعليمية، كما تم تشكيل لجنة للنزول للمدرسة غدا الخميس لمتابعة الحالة ورفع تقرير بالوقائع كاملة.

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