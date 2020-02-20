كوريا الجنوبية تعلن اكتشاف 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

رويترز ووكالات الأنباء

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، في بيان ، إن كوريا الجنوبية سجلت 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، اليوم الخميس ، ليصل عدد المصابين في البلاد إلى 82. وأضافت المراكز أن من بين الحالات الجديدة 23 حالة تبين أن لها صلة بقداديس كانت تحضرها مريضة تبلغ من العمر 61 عاما في مدينة دايجو بوسط البلاد أثبتت التحاليل إصابتها بالفيروس.

ونشرت كنيسة شينتشيونجي بيانا على موقعها الإلكتروني ، أمس الأربعاء ، أكدت فيه أن عشرة من أعضائها التقطوا الفيروس جراء تعاملهم مع المرأة التي كانت تحضر القداديس.

من جهة أخرى ، عبر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ، أمس الأربعاء، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوجود عدد كبير من المرضى الجدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا على أهمية تعزيز "الدفاع الإقليمي" ضد زيادة انتشار الفيروس.

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن مون أكد، مجددا، اعتزام إدارته حماية الأطفال والطلاب من هذه الأمراض وغيرها من الأخطار مثل الغبار الناعم - والذي أعلنته كوريا الجنوبية العام الماضي "كارثة" يجب التعامل معه بطريقة منهجية - وذلك أثناء حديثه في اجتماع نادر في القصر الرئاسي مع مدراء السلطات التعليمية في 17 مدينة ومقاطعة كبرى.

وقال مون في الاجتماع : "تلقيت تقريرا بأن عدد المرضى المؤكد قد زاد بشكل كبير... يبدو أن ذلك مرتبط بالمريضة الحادية والثلاثين (المبلغ عنها) الثلاثاء،، وهي حالة تسببت في الكثير من المخاوف، لرفضها إجراء الفحوصات اللازمة بعد زيارتها للمستشفى في 8 فبراير برغم توصات الأطباء ، وتسببت في إصابة 11 شخصا آخر ".

كما شدد على ضرورة إنشاء "شبكة دفاع محلي يعتمد عليها المجتمع من خلال تعزيز نظام الاستجابة للعدوى في المجتمع بشكل كبير".

وقال الرئيس " إن الحفاظ على سلامة الأطفال هو أهم مسؤولية تقع على عاتق الحكومة والسلطات التعليمية" .