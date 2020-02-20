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كلية إعلام جامعة النهضة تحصد 3 جوائز بمهرجان الشروق لمشروعات التخرج

الخميس، 20 فبراير 2020 05:51 م
كلية إعلام جامعة النهضة تحصد 3 جوائز بمهرجان الشروق لمشروعات التخرج مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة
كتب محمد صبحى

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حصدت كلية الإعلام والعلاقات العامة بجامعة النهضة، على 3 جوائز من مهرجان أكاديمية الشروق لمشروعات التخرج، حيث حصل طلاب كلية الإعلام على المركز الأول على مستوى الجامعات والمعاهد في مسابقة البرامج التليفزيونية عن برنامج "قرية تونس"، كما فاز طلاب الكلية بالمركز الأول في الإعلانات الإذاعية عن إعلان "ادخلوها آمنين"، وفاز طلاب الكلية أيضاً بالمركز الثالث في مسابقة الأفلام الوثائقية عن فيلم "الشهادة الكبيرة".
 
وذكر بيان صادر عن جامعة النهضة اليوم الخميس أن برنامج "قرية تونس" يتناول إحدى قرى محافظة الفيوم، وهى قرية صغيرة تسمى قرية تونس تشتهر بالصناعات اليدوية ومنها صناعة الخزف، كما يعكس جمال الطبيعة بالقرية ومناظرها الخلابة التي تجعلها مزاراً سياحياً رائعاً، وهو من تنفيذ الطلاب رنا سيد عبد المجيد، والطالب محمد توفيق والى، والطالب إسلام سعيد، ومن إشراف الدكتورة مها فتحى والمدرس المساعد إنجى بهجت.
 
كما تناول الإعلان الإذاعي "ادخلوها آمنين" الترويج للسياحة القبطية في مصر وذلك من خلال عرض رحلة العائلة المقدسة في مصر، والمشروع من تنفيذ الطلاب ميرنا عادل، فاطمة جمال، والزهراء محمد، ومن إشراف الدكتورة هنادى غريب والمدرس المساعد إيمان عبد القادر.
 
بينما يناقش الفيلم الوثائقي "الشهادة الكبيرة" قضية التعليم الفني والمؤهلات المتوسطة والحرف البسيطة وضرورة تغيير نظرة المجتمع نحو أصحاب المؤهلات الفنية والمتوسطة، وتسليط الضوء على دورها وأهميتها في المجتمع، المشروع من تنفيذ الطلاب مونيكا حمدى، على هشام، سلفانا مجدى، مارينا عامر، ميرى مجدى، وإشراف الدكتورة مها فتحى، والمدرس المساعد حمدى ربيع.
 
وهنأ الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام خريجي الكلية لتميزهم، وأكد على أن هؤلاء الخريجين يعكسوا نموذجاً مشرفاً لخريجى كلية الإعلام جامعة النهضة، خاصة أن الكلية تهتم بالجانب العملى للطلاب من خلال برامج التدريب التي تنظمها الكلية داخل الكلية وفى المؤسسات الإعلامية المختلفة.
 
وأكد الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة أنه سيتم تكريم هؤلاء الخريجين خلال حفل مهرجان مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام الذى تنظمه الكلية في 3 مارس المقبل.
 
يذكر أن كلية الإعلام والعلاقات العامة تنظم مهرجاناً سنوياً لمشروعات التخرج بمسرح الجامعة بحضور نخبة من الإعلاميين والمتخصصين من لجان التحكيم وضيوف الشرف.
 
مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة (1)
مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة (1)

مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة (2)
مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة (2)

مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة (3)
مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة (3)

مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة (4)
مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة (4)

مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة (5)
مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة (5)

مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة (6)
مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة (6)

مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة (7)
مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة (7)

مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة (8)
مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة (8)

مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة (9)
مشروعات تخرج كليه اعلام جامعة النهضة (9)

 


 

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