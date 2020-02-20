كلاكيت تانى مرة.. بلاغ جديد ضد هاني شاكر بسبب محمد رمضان.. تعرف عليه

كتب أحمد حسنى

تقدم المحامي محمد حسن عبده، بشكوى للنائب العام ضد نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر، لعدم شمول الفنان محمد رمضان لقائمة الممنوعين من الغناء داخل مصر، فيما عرف بمطربى المهرجانات.

وأكد الخبير القانوني فى شكواه لدى النائب العام التى حملت رقم 10028 لسنة 2020، أن نقيب الموسقيين خرج على الجميع عبر وسائل الإعلام ليعلن أن الفنان محمد رمضان يقيم الحفلات رغماً عن أنف النقابة دون حساب، وهو الأمر الذى يخالف قواعد وأسس القانون.

وقدم عبده، بصحبة الشكوى المقدمة للنائب العام، فلاشة تتضمن أقوال نقيب الموسقيين الفنان هانى شاكر عبر وسائل الإعلام، والقرار الصادر من النقابة، والذى شمل على منع العديد من مطربى المهرجانات والأغاني الشعبية من الغناء، أو تنظيم أو حفلات داخل مصر.

كما تقدم ببلاغ للنائب العام، لحجب أغانى المهرجات من مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة الإنترنت.

وجاء بالبلاغ أنه ظهرت عبر وسائل الإنترنت والسوشيال ميديا وفيس بوك، ما يسمى بأغاني المهرجات التي تدعو إلى هدم القيم والأخلاق والتحريض على تعاطي المخدرات والخمور وانتشار البلطجة، وقد حددت المادة رقم 171 المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006، ( كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة، بقول أو صياح أو جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم جعلها علانية، أو باي وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً لفعلها، ويعاقب العقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض، وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل).

وطالب مقيم الدعوى، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم أو يساعد بأغاني المهرجانات المحرضة على البلطجة وتعاطي المخدرات، والمشاركة في انتشار البلطجة وتعاطي والمخدرات عبر هذه المهرجانات بصفتهم المسئولين عن تصاريح وتراخيص الأغاني والحفلات.